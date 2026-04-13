第五屆慈濟環保防災勇士 全球總決賽登場

照片為慈濟基金會提供

慈濟基金會與線上學習平台 PaGamO 共同舉辦的「第五屆環保防災勇士 PK 賽」全球總決賽，4月12日下午在新北市慈濟新店靜思堂隆重舉行。

本屆賽事邁入第五年，規模創下歷年新高，全臺參與學校突破 1,602 所，影響超過 12 萬名學子。競賽現場匯聚來自全台 21 縣市的 444 位菁英選手，更首度迎來馬來西亞學生跨海實體參賽，結合泰國等地的線上連線，共同展現環境教育跨越地域、科技輔助學習的豐碩成果。

開幕儀式以「救鯨魚、愛地球」為主題喚醒減塑意識，由慈濟基金會執行長顏博文、教育部常務次長朱俊彰、環境部政務次長葉俊宏等貴賓，共同象徵性地清除鯨魚腹中的海洋垃圾。此舉不僅呼籲大眾重視嚴重的海洋污染與減塑行動，更傳遞了守護地球的核心精神，宣示「環保防災勇士」們將從虛擬賽場走向現實世界，成為守護家園的行動者。

「感恩志工深耕，落實環保防災知識化為行動。」顏博文執行長致詞表達了誠摯的感謝。他首先特別感謝台大葉丙成教授（前教育部次長）開發的 PaGamO 平台，讓環保與防災知識能以極具吸引力的方式進入青少年生活。顏執行長表示，今年參與學校從去年的 1,500 多所增至 1,602 所，這並非易事，背後最令人動容的是數以千計的慈濟志工，走進全臺校園進行宣導，讓防災意識深植學子心中。

顏執行長強調：「比賽不是我們的最終目的，環境教育與防災知識的宣導才是核心。」他指出，今年馬來西亞有百餘位學生實體參與，泰國雖適逢潑水節仍跨海連線，展現國際社會對永續議題的共鳴。他亦感謝台師大葉欣誠教授團隊的專業命題，以及華碩文教基金會等企業長年的贊助，讓此計畫能持續深化，將正確的價值觀傳遞給下一代。

教育部常務次長朱俊彰以堪比「大學學測」規模比喻讚嘆，公私協力開創教育新典範，在致詞中指出，參與這項競賽的規模已驚人地達到全臺各級學校總數的三分之一，12 萬名考生參與的熱度，堪稱是環境教育界的「大學學測」。朱次長指出，臺灣地處地震與颱風頻繁帶，如何與土地共處、學習永續與感恩，是當代教育的核心議題。

「光靠學校教育，力有未逮。」朱次長感佩地說，「感謝慈濟與 PaGamO 將生硬的防災知識轉化為趣味性的電競體驗。」他認為，這種「學用合一」的模式，讓學生在追求勝利的過程中，潛移默化地吸收了極其重要的生存知識與價值觀，是公私協力推動永續教育的絕佳範本。

環境部政務次長葉俊宏則形容這是遊戲與知識的「完美結合」，期待全國全民參與。他幽默地指出，單純打電動可能被家長責備，單看生硬的題庫則會讓人打瞌睡，但透過 PaGamO 平台將兩者結合，讓學生能「快樂學習」，這是提升環境素養最高明的手段。

葉次長特別提到，目前全臺已有 21 縣市參與，他期許明年能達成 22 縣市「全員到齊」的目標。他強調，環境部非常重視環境教育的普及，看到國際賽參與人數已突破 3,300 人，足見其影響力正向全球擴散。他勉勵所有參賽者，比賽是一時的，但學習到的環保知識與對土地的關懷，將是伴隨一生最好的禮物。

本屆賽事的一大創新在於新增「平日實作條件」，鼓勵學生不只在賽場上拿高分，更要在生活中實踐。自 2021 年計畫啟動以來，2025 年已見成效：全台有 110 所學校落實無塑校慶、25 所學校舉辦環保畢業旅行。

賽事獎勵亦體現循環經濟概念，提供以回收材質製成的環保文具與背包。競賽題目由國立臺灣師範大學團隊精準研發，考驗選手的即時反應、策略布局與知識含金量。這場跨國界的電競賽事，不僅是一場實力的較量，更是一場關於未來生存權的共同守護。

「科技與教育共振，培養未來氣候公民。」面對全球氣候變遷的挑戰，慈濟與 PaGamO 成功建立了一個數位科技與永續教育共振的平台。透過跨國交流與遊戲化學習，不僅提升了學生的動機，更讓環保防災知識走出課本、落實生活。「電競不只是娛樂，更是改變世界的力量。」未來，此計畫將持續擴大國際影響力，培育更多具備行動力的未來勇士，攜手守護地球。

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