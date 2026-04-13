北捷「狗狗友善列車」皆已完成清消作業

照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

今年臺北捷運「狗狗友善列車」限定活動，於4月11日傍晚圓滿順利落幕，共有278隻狗狗搭乘，創下活動舉辦以來最多狗寶貝參與紀錄，感謝飼主及旅客配合，共享「狗狗春遊趣」。北捷將持續蒐集各界意見，做為後續活動規劃參考。

活動結束後，4部列車送回機廠進行全車廂清潔與消毒，完成座椅、扶手、手拉環清潔及空氣濾網更換等作業，已可重返線上提供載客服務。

臺北捷運響應國際寵物日，4月11日13時起，在淡水信義線推出4部「狗狗友善列車」，分別從象山、淡水站發車，來回行駛共16個班次：傍晚活動結束，「狗狗友善列車」送回北投機廠，以稀釋漂白水仔細擦拭車廂座椅、椅背、欄杆、扶手與屏風等處，進行全面消毒。

同時，列車上的各車廂空調濾網，亦全面更換，並委請專業廠商進行全車廂噴霧消毒，加強車廂空調出風口及迴風口、天花板、燈罩、內壁縫隙、地板、車間通道等消毒作業。

臺北捷運公司感謝臺北市動物保護處、公共運輸處及惠光導盲犬學校協助，及活動期間所有工作人員，包括獸醫師、保全、清潔人員、車輛維修人員、行車專員、服務人員及幕後規劃人員等專業配合與辛勞投入，同心協力完成活動，亦將持續蒐集旅客意見，做為後續活動規劃參考。

臺北捷運為友善寵物的大眾運輸運具，開放中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，且不須額外購票；大型寵物車於開放乘車時段及車站，購買人車合一的「攜帶寵物車單程票」。攜帶寵物搭車應包覆完整並妥善照顧，寵物車請搭乘電梯、大型寵物車請停放首尾車廂。

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