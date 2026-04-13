快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷「狗狗友善列車」皆已完成清消作業

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

今年臺北捷運「狗狗友善列車」限定活動，於4月11日傍晚圓滿順利落幕，共有278隻狗狗搭乘，創下活動舉辦以來最多狗寶貝參與紀錄，感謝飼主及旅客配合，共享「狗狗春遊趣」。北捷將持續蒐集各界意見，做為後續活動規劃參考。

活動結束後，4部列車送回機廠進行全車廂清潔與消毒，完成座椅、扶手、手拉環清潔及空氣濾網更換等作業，已可重返線上提供載客服務。

臺北捷運響應國際寵物日，4月11日13時起，在淡水信義線推出4部「狗狗友善列車」，分別從象山、淡水站發車，來回行駛共16個班次：傍晚活動結束，「狗狗友善列車」送回北投機廠，以稀釋漂白水仔細擦拭車廂座椅、椅背、欄杆、扶手與屏風等處，進行全面消毒。

同時，列車上的各車廂空調濾網，亦全面更換，並委請專業廠商進行全車廂噴霧消毒，加強車廂空調出風口及迴風口、天花板、燈罩、內壁縫隙、地板、車間通道等消毒作業。

臺北捷運公司感謝臺北市動物保護處、公共運輸處及惠光導盲犬學校協助，及活動期間所有工作人員，包括獸醫師、保全、清潔人員、車輛維修人員、行車專員、服務人員及幕後規劃人員等專業配合與辛勞投入，同心協力完成活動，亦將持續蒐集旅客意見，做為後續活動規劃參考。

臺北捷運為友善寵物的大眾運輸運具，開放中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，且不須額外購票；大型寵物車於開放乘車時段及車站，購買人車合一的「攜帶寵物車單程票」。攜帶寵物搭車應包覆完整並妥善照顧，寵物車請搭乘電梯、大型寵物車請停放首尾車廂。

聚傳媒

北捷 淡水信義線

延伸閱讀

日勝生完成33.94億元「北車館前都更」聯貸案 未來興建27層大樓

網傳長者搭雙鐵有「5大免費特權」 交通部：AI假訊息勿上當

高鐵、火車置物袋別亂放 台灣人「1舉動」惹怒通勤族：太沒公德心

廣角鏡／北捷狗狗友善列車出發

相關新聞

三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

捷運三鶯線已完成動態測試，將由新北交通局初勘。新北市議員廖宜琨指出，捷運沿線還需要更完整的YouBike、公車路線配套，才能完成民眾回家最後一哩路。交通局表示，市府已規畫在三鶯線沿線設置16處、共807柱YouBike租賃站，活用各站出入口基地與捷運橋下空間，強化車站周邊自行車停車空間與相關設施。

北市愛心敬老卡可跨月累點 王欣儀籲北市府：研議跨月幅度

北市敬老愛心卡將於7月加碼點數到600點，不過，北市議員王欣儀今天質詢時提到，根本問題是要解決點數當月用不完的狀況。悠遊卡公司表示，跨月技術已克服，但仍要看市府規畫跨月的幅度。北市府表示，將於三個月內討論解決。

捷運三鶯線初履勘6月前能完成？新北捷運局：新北有營運經驗

捷運三鶯線通車時間各界關注，新北市長侯友宜今天表示，拚今年6月底通車。新北市議員卓冠廷今天在議會質詢指出，過往捷運環狀線、台中捷運經驗，初勘到履勘至少要3個月，如今距離目標時間僅剩不到3個月，是否來得及？捷運局長李政安表示，新北有營運中運量捷運經驗，另安坑輕軌也是不到3個月通車，會持續朝這個目標推進。

北市10年赴日考察逾百次、花費5000多萬 議員舉例怒批無成效

台北市府近10年赴日考察逾百次，議員發現有許多考察名目相當奇怪或重複性高，光是市場改建考察8年內考察6次，但北市市場改建大多失敗收場「到底去考察了什麼？」呼籲考察非觀光，應將好的政策具體化。市府表示，會加強初審制度，並落實回國後成效抽查。

石碇區大崙山劃入特定水土保持區 新北啟動長期整治護家園

為於減緩邊坡災害，新北市政府提報農業部並公告石碇大崙山劃入特定水土保持區，劃入區域面積約25.64公頃，後續該區將進行長期水土保持的治理工程，持續推動社區自主防災，在颱風豪雨紅黃警戒發布時，辦理疏散撤離，維護民眾安全。

窄巷奇蹟！挑戰曲線推進難題 大減工作井打通浮洲汙水瓶頸

新北市水利局完成「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第一標」的關鍵節點，針對施工難度最高的僑中一街，歷時4個月成功打通長達500米汙水管線。透過技術突破，將工作井從12處精簡為3處，大幅減少圍籬占用路面，有效降低對地方交通及公車總站的衝擊，不僅疏通該區管網「下游瓶頸」，更為未來浮洲地區用戶接管奠定穩固基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。