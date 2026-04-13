新北推46處賞螢秘境全攻略

照片取自新北市政府

春夏交替之際正是賞螢好時節，新北市農業局推出「2026新北市賞螢全攻略」，收錄全市46處賞螢秘境及特色賞螢遊程，民眾只需至新北市農業局網站下載最完整的賞螢攻略，即可輕鬆規劃屬於自己的浪漫賞螢之旅。

螢火蟲的成長過程可分為卵、幼蟲、蛹、成蟲等4個階段，螢火蟲幼蟲主要食用節肢動物屍體及蝸牛，成蟲則吃露水、花蜜，在族群較多的螢種中，以黑翅螢為4月至5月常見的陸生螢種，特徵為體長約0.8公分，頭部黑色，前胸背板橙黃色，小盾片橙黃色，翅鞘呈黑色，夜間會發出黃綠色光；而黃緣螢則是同期間最常見的水生螢火蟲之一，特徵為前胸背板橙黃色，二個黑色的翅鞘邊緣有黃色線條，模樣相當可愛。新北市長期推廣友善農業與生態保育，優良的生態環境不僅提升生物多樣性，更讓新北成為絕佳的螢火蟲棲地。目前在臺灣已確定的螢火蟲種類有60多種，在新北市境內就能看到超過三分之一以上的種類，民眾若想一睹包含黑翅螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、擬紋螢的風采，請把握5月上旬的最佳賞螢高峰期。

新北市新店文山農場位於前往烏來半山腰，距離捷運新店站大概12分鐘的車程，農場與農業局合作推行友善耕作，營造出極佳的螢火蟲棲地，農場裡除了可以欣賞到黑翅螢及黃緣螢，5月上旬更可看到梭德氏脈翅螢、擬紋螢等品種出現，3月28日至9月由農場舉辦的「與螢共舞/漫步茶鄉」等活動，持續熱烈舉辦中，歡迎民眾踴躍參加。

新北市農業局長諶錫輝表示，農業局積極鼓勵農友投入友善農業耕作，致力營造「生產、生活、生態」三生永續共存之環境，加強保育淺山生物多樣性，未來將持續拓展轄內符合環境指標的螢火蟲棲地環境，達到三生三贏的局面，歡迎全台民眾來到新北賞螢與享受最純粹的生態之美。

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