快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

新北推46處賞螢秘境全攻略

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

春夏交替之際正是賞螢好時節，新北市農業局推出「2026新北市賞螢全攻略」，收錄全市46處賞螢秘境及特色賞螢遊程，民眾只需至新北市農業局網站下載最完整的賞螢攻略，即可輕鬆規劃屬於自己的浪漫賞螢之旅。

螢火蟲的成長過程可分為卵、幼蟲、蛹、成蟲等4個階段，螢火蟲幼蟲主要食用節肢動物屍體及蝸牛，成蟲則吃露水、花蜜，在族群較多的螢種中，以黑翅螢為4月至5月常見的陸生螢種，特徵為體長約0.8公分，頭部黑色，前胸背板橙黃色，小盾片橙黃色，翅鞘呈黑色，夜間會發出黃綠色光；而黃緣螢則是同期間最常見的水生螢火蟲之一，特徵為前胸背板橙黃色，二個黑色的翅鞘邊緣有黃色線條，模樣相當可愛。新北市長期推廣友善農業與生態保育，優良的生態環境不僅提升生物多樣性，更讓新北成為絕佳的螢火蟲棲地。目前在臺灣已確定的螢火蟲種類有60多種，在新北市境內就能看到超過三分之一以上的種類，民眾若想一睹包含黑翅螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、擬紋螢的風采，請把握5月上旬的最佳賞螢高峰期。

新北市新店文山農場位於前往烏來半山腰，距離捷運新店站大概12分鐘的車程，農場與農業局合作推行友善耕作，營造出極佳的螢火蟲棲地，農場裡除了可以欣賞到黑翅螢及黃緣螢，5月上旬更可看到梭德氏脈翅螢、擬紋螢等品種出現，3月28日至9月由農場舉辦的「與螢共舞/漫步茶鄉」等活動，持續熱烈舉辦中，歡迎民眾踴躍參加。

新北市農業局長諶錫輝表示，農業局積極鼓勵農友投入友善農業耕作，致力營造「生產、生活、生態」三生永續共存之環境，加強保育淺山生物多樣性，未來將持續拓展轄內符合環境指標的螢火蟲棲地環境，達到三生三贏的局面，歡迎全台民眾來到新北賞螢與享受最純粹的生態之美。

聚傳媒

賞螢 螢火蟲 新北

延伸閱讀

桃園北橫賞螢季4月中旬登場 觀旅局公布賞螢地圖

螢火蟲大爆發 苗栗三義西湖渡假村夜賞螢、日看桐

相關新聞

三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

捷運三鶯線已完成動態測試，將由新北交通局初勘。新北市議員廖宜琨指出，捷運沿線還需要更完整的YouBike、公車路線配套，才能完成民眾回家最後一哩路。交通局表示，市府已規畫在三鶯線沿線設置16處、共807柱YouBike租賃站，活用各站出入口基地與捷運橋下空間，強化車站周邊自行車停車空間與相關設施。

北市愛心敬老卡可跨月累點 王欣儀籲北市府：研議跨月幅度

北市敬老愛心卡將於7月加碼點數到600點，不過，北市議員王欣儀今天質詢時提到，根本問題是要解決點數當月用不完的狀況。悠遊卡公司表示，跨月技術已克服，但仍要看市府規畫跨月的幅度。北市府表示，將於三個月內討論解決。

捷運三鶯線初履勘6月前能完成？新北捷運局：新北有營運經驗

捷運三鶯線通車時間各界關注，新北市長侯友宜今天表示，拚今年6月底通車。新北市議員卓冠廷今天在議會質詢指出，過往捷運環狀線、台中捷運經驗，初勘到履勘至少要3個月，如今距離目標時間僅剩不到3個月，是否來得及？捷運局長李政安表示，新北有營運中運量捷運經驗，另安坑輕軌也是不到3個月通車，會持續朝這個目標推進。

北市10年赴日考察逾百次、花費5000多萬 議員舉例怒批無成效

台北市府近10年赴日考察逾百次，議員發現有許多考察名目相當奇怪或重複性高，光是市場改建考察8年內考察6次，但北市市場改建大多失敗收場「到底去考察了什麼？」呼籲考察非觀光，應將好的政策具體化。市府表示，會加強初審制度，並落實回國後成效抽查。

石碇區大崙山劃入特定水土保持區 新北啟動長期整治護家園

為於減緩邊坡災害，新北市政府提報農業部並公告石碇大崙山劃入特定水土保持區，劃入區域面積約25.64公頃，後續該區將進行長期水土保持的治理工程，持續推動社區自主防災，在颱風豪雨紅黃警戒發布時，辦理疏散撤離，維護民眾安全。

窄巷奇蹟！挑戰曲線推進難題 大減工作井打通浮洲汙水瓶頸

新北市水利局完成「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第一標」的關鍵節點，針對施工難度最高的僑中一街，歷時4個月成功打通長達500米汙水管線。透過技術突破，將工作井從12處精簡為3處，大幅減少圍籬占用路面，有效降低對地方交通及公車總站的衝擊，不僅疏通該區管網「下游瓶頸」，更為未來浮洲地區用戶接管奠定穩固基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。