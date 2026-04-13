「瑜珈境」無預警倒閉 北市消保官籲保障權益

照片取自臺北市政府

臺北市政府法務局13日發布消費警訊，臺北市中正區瑜珈境仁愛教室「施化難陀有限公司附設臺北市私立境瑜珈短期補習班」於3月24日突然公告暫停營運。北市府除於當日立即啟動行政調查外，亦同時洽請業者履約保障承保公司明台產物保險股份有限公司(下稱明台產險)啟動賠付程序，消保官提醒消費者可逕向明台產險洽詢申請細節，以保障自身權益。

法務局表示，經調查瑜珈境仁愛教室有向明台產險投保「短期補習班履約保證保險」，保險金額為新臺幣200萬元，明台產險已於3月27日在官網公告相關理賠事宜，包括申請理賠的資格、方式、理賠範圍、申請需檢附的文件、理賠金額計算及時程等相關詳細資訊，消費者可逕上明台產險官網查詢，以維護自身權益。

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