北市愛心敬老卡可跨月累點 王欣儀籲北市府：研議跨月幅度

北市敬老愛心卡將於7月加碼點數到600點，不過，北市議員王欣儀今天質詢時提到，根本問題是要解決點數當月用不完的狀況。悠遊卡公司表示，跨月技術已克服，但仍要看市府規畫跨月的幅度。北市府表示，將於三個月內討論解決。

王欣儀表示，從今年7月起敬老愛心卡點數將由480點加碼到600點，但敬老卡問題的爭點在於使用率低、當月用根本用不完，很多長輩抱怨每個月歸零，讓市民覺得北市府給得福利很沒有誠意。

她詢問社會局，是否有好好了解長輩用不完的原因？除了敬老愛心卡點數增加，現在也開放計程車搭乘點數到85元，提供不方便出門長輩搭乘，那是否還有其他多元使用的選擇性？

王欣儀說，今年7月份，敬老愛心卡將推出二代卡，是否代表跨月累積點數的技術問題已克服。同時，跨月累積，也不一定是要以年來計算，可以利用半年、一季等方式，呼籲北市府在七月推出新卡時，也能盡快研議問題。

社會局長姚淑文說，根據數據調查，目前幾個月使用率都有攀升，整個月份用完點數的長輩也愈來愈多，特別是開放部分醫療項目時。同時也會在二個月內分析長輩使用率的情形。

至於二代卡跨月累點，負責的悠遊卡公司表示，技術上已可以解決跨月累積需求，但仍要與縣市政府討論跨月是要幾個月、幾季等，同時也要搭配二代卡的換證。

針對整體換卡等議題，北市政府秘書長王玉芬承諾，三月內時間會討論相關問題並提出解決方法。