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排骨飯名店用餐驚見蟑螂 北市：消毒未營業會再查
有網友在網路社群貼圖文指在排骨飯名店用餐時發現半隻蟑螂。台北市衛生局今天表示，這家君悅排骨今日消毒暫停營業，改天再前往稽查，若查獲缺失須改善，逾期不改正依法開罰。
有網友在臉書「爆料公社」貼上圖文，指在排骨飯名店用餐，吃到一半發現半隻嘎抓（蟑螂）。台北市衛生局告訴中央社記者，接獲媒體詢問獲知是君悅排骨，前往稽查適逢今日消毒暫停營業，改天會再前往稽查。
衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁說，會派員前往，依據食品良好衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等稽查，如查獲衛生缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處新台幣6萬到2億元罰鍰；民眾若有消費爭議，可向各縣市消費者保護中心申訴。
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