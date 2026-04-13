業者稱塑膠袋漲約3成 北市市場處建議解方

中東戰事牽連石化原料供應，造成塑膠袋漲價，台北市市場處今天說，近日偕消保官至公有市場訪查，部分業者稱漲幅約3成、甚或缺貨，建議可向2通路購買，並協助向商業署反映。

市場處下午發布新聞稿表示，中東戰事影響石化原料供應，衍生市場塑膠商品傳聞可能缺貨或漲價，近期已針對塑膠袋、耐熱袋等包材供應情形進行全面調查與盤點。

另外，4月10日也偕同台北市政府法務局消保官至公有零售市場（永樂、環南、中山市場等）進行訪查塑膠商品價格波動，以及宣導環保減塑。

市場處說，經查有部分店家反映塑膠袋、耐熱袋面臨價格上漲，且漲幅約3成，部分商家甚至還買不到塑膠袋。

同時，塑膠袋零售商也反映，有部分中上游塑膠袋供應商無法正常供貨，未來可能有短缺情形。

市場處表示，經濟部商業署已於3月31日召開「商圈、市場塑膠袋缺貨供應調度會議」，市場處也已建置聯繫窗口，並向轄管市場攤商宣導若有塑膠袋採購需求，可至振宇五金或小北生活百貨門市等通路購買。

若仍有供應或調度問題，市場處說，攤商可隨時反映，將即時協助向商業署反映處理；後續也將持續追蹤塑膠貨品價格及供貨情況，以滿足攤商與消費者購物需求。

市場處提到，環保減塑部分，將加強輔導攤商推行「減塑」行動或改用替代包材（像是紙袋），鼓勵消費者重複使用環保購物袋或自備盛裝容器等方式，逐步養成民眾有自備購物袋的習慣，以維護環境資源。