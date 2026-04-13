北市10年赴日考察逾百次、花費5000多萬 議員舉例怒批無成效

台北市府近10年赴日考察逾百次，議員發現有許多考察名目相當奇怪或重複性高，光是市場改建考察8年內考察6次，但北市市場改建大多失敗收場「到底去考察了什麼？」呼籲考察非觀光，應將好的政策具體化。市府表示，會加強初審制度，並落實回國後成效抽查。

根據統計，北市近10年赴日考察122次，共花費5288萬，議員游淑慧表示，工務單位考察城市治理概念包含防震、治水、工程技術等可以理解，但其中卻包含稅捐、人事都有赴日考察，調閱資料發現很多千奇百怪考察名目，讓她匪夷所思。

游淑慧舉例，包含考察日本碳稅及碳交易制度、沖繩考察悠遊卡制度，但去年她到沖繩完全沒看到有人使用悠遊卡，碳稅地方政府也不能收取，「那考察的意義是什麼？」更點名市場處更愛赴日考察，從2007年就開始做傳統市場考察，2014到2022年間赴日考察6次，但改建成功案例卻還是很少。

游淑慧說，考察若有借鏡國外經驗落實政策也很好但很常是考察完寫了報告就沒有了，例如先前勞檢處赴日考察營造業改善狀況，報告提到安全防護和環境控制可借鏡加強，但卻只是一紙公文提醒營造廠，「政府還要幫民間單位去考察？」

人事處長張翠娟表示，已訂定出國考察初審原則，需配合市長施政內容報告、白皮書，會原則性審查。研考會主委殷瑋說，會將出國考察回國後抽查更常規化，有沒有符合名目、創新政策。

秘書長王玉芬說，未來各單位提出預算會更嚴謹審查，包含過去近年有無類似考察行程或單位整併節省預算，並要求若回國政策具可行性就應該要做，並且被列管。