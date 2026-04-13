捷運三鶯線初履勘6月前能完成？新北捷運局：新北有營運經驗

捷運三鶯線通車時間各界關注，新北市長侯友宜今天表示，拚今年6月底通車。新北市議員卓冠廷今天在議會質詢指出，過往捷運環狀線、台中捷運經驗，初勘到履勘至少要3個月，如今距離目標時間僅剩不到3個月，是否來得及？捷運局長李政安表示，新北有營運中運量捷運經驗，另安坑輕軌也是不到3個月通車，會持續朝這個目標推進。

卓冠廷指出，捷運工程完工後須經地方初勘與交通部履勘兩道關卡，過去案例顯示，相關程序往往需時約3個月，如新北捷運環狀線，初勘後歷經約3個月才完成履勘，現在已是4月中旬，若以6月底為目標，時間明顯壓縮，怎麼算都不夠，市府應該說清楚時程。

捷運局長李政安回應，目前三鶯線已於4月7日列車妥善率達100％，且系統可用度99.9162%，將與捷運公司一起報請市府交通局啟動初勘程序，並強調整體進度穩定推進中。

交通局長鍾鳴時則說明，初勘需由監理機關交通局展開初勘，現已成立委員會，目前安排4月17日召開第一次會議，將進行文件審查與現場勘查，希望能加快流程「期待月底有好消息」，不過仍尊重委員決定，也須視交通部履勘時程而定，「畢竟安全還是最重要」。

李政安強調，新北在軌道營運上已有豐富經驗，包括環狀線及安坑輕軌，營運團隊熟悉中運量系統，全力朝6月底通車目標邁進。

卓冠廷最後要求市府，一方面加快行政流程、與交通部密切協調，另一方面也須確保安全與品質。

卓冠廷也關心三鶯線沿線噪音問題，李政安說，經實地量測，目前三鶯線整體噪音均低於法令標準，不過顧慮民眾感受，已規畫分區優化隔音設施，先針對學校周邊列為優先改善對象，將在第一階段增設約2公尺高的隔音牆，力拚上半年完成。

另如媽祖田及三峽站周邊，市府也評估採取「全罩式」隔音設計，相關工程預計4月底完成規畫並啟動招標，屆時也會提供完整資料給議會檢視。

另外關於校園噪音，教育局長張明文説，隔音設施完成後仍需再次監測，並依據數據滾動檢討是否進一步強化。