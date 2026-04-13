三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

捷運三鶯線已完成動態測試，將由新北交通局初勘。新北市議員廖宜琨指出，捷運沿線還需要更完整的YouBike、公車路線配套，才能完成民眾回家最後一哩路。交通局表示，市府已規畫在三鶯線沿線設置16處、共807柱YouBike租賃站，活用各站出入口基地與捷運橋下空間，強化車站周邊自行車停車空間與相關設施。

廖宜琨指出，捷運即將通車，但他日前接到陳情，三峽區介壽路二段周邊沒有YouBike站，造成通勤最後一哩路不便，近期他已完成會勘，相關單位從違建拆除、鑑界、整地到工程完工皆有明確進度，並預計於7月15日完成YouBike站設置。

廖宜琨說，捷運通車在即，市府應該全面檢討周邊的接駁配套，才能讓捷運站發揮真正的效益，確保民眾願意來搭乘。

新北交通局表示，三鶯線各捷運站點交通局也已規畫16站公共自行車YouBike租賃站，總計807柱，全面串聯捷運、公車及YouBike提供整體性公共運輸服務。

相關站點都是透過活用出入口基地與捷運橋下空間，加強改善車站周邊之自行車停車空間或設施，整理周邊連通道路停車設施，逐步建立大眾運輸生活圈。

對於三鶯線通車進度，市長侯友宜今天也說，三鶯線目前動態測試已告一段落了，現在將透過交通局進一步初勘，並在通過後，報請交通部同意履勘後，希望能在6月能順利通車。

侯友宜也說，新北市境內捷運從他上任以來，不管是環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，「三鶯線一定會在今年如期通車」，明年也有萬大中和線來完工。