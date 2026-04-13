快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員廖宜琨認為，三鶯線周邊接駁配套需要完整規畫。圖／新北市議員廖宜琨提供
新北市議員廖宜琨認為，三鶯線周邊接駁配套需要完整規畫。圖／新北市議員廖宜琨提供

捷運三鶯線已完成動態測試，將由新北交通局初勘。新北市議員廖宜琨指出，捷運沿線還需要更完整的YouBike、公車路線配套，才能完成民眾回家最後一哩路。交通局表示，市府已規畫在三鶯線沿線設置16處、共807柱YouBike租賃站，活用各站出入口基地與捷運橋下空間，強化車站周邊自行車停車空間與相關設施。

廖宜琨指出，捷運即將通車，但他日前接到陳情，三峽區介壽路二段周邊沒有YouBike站，造成通勤最後一哩路不便，近期他已完成會勘，相關單位從違建拆除、鑑界、整地到工程完工皆有明確進度，並預計於7月15日完成YouBike站設置。

廖宜琨說，捷運通車在即，市府應該全面檢討周邊的接駁配套，才能讓捷運站發揮真正的效益，確保民眾願意來搭乘。

新北交通局表示，三鶯線各捷運站點交通局也已規畫16站公共自行車YouBike租賃站，總計807柱，全面串聯捷運、公車及YouBike提供整體性公共運輸服務。

相關站點都是透過活用出入口基地與捷運橋下空間，加強改善車站周邊之自行車停車空間或設施，整理周邊連通道路停車設施，逐步建立大眾運輸生活圈。

對於三鶯線通車進度，市長侯友宜今天也說，三鶯線目前動態測試已告一段落了，現在將透過交通局進一步初勘，並在通過後，報請交通部同意履勘後，希望能在6月能順利通車。

侯友宜也說，新北市境內捷運從他上任以來，不管是環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，「三鶯線一定會在今年如期通車」，明年也有萬大中和線來完工。

環狀線 安坑輕軌 交通部 三鶯線

延伸閱讀

三峽長福地下停車場開工 新北9停車場齊發將添逾7000車位

三峽首座捷運開發大樓開工 預計2029完工啟用

侯友宜：三鶯線將報請交通部履勘 盼6月通車

台中海線居民反對橘線延伸採輕軌 盧秀燕承諾給捷運

相關新聞

三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

捷運三鶯線已完成動態測試，將由新北交通局初勘。新北市議員廖宜琨指出，捷運沿線還需要更完整的YouBike、公車路線配套，才能完成民眾回家最後一哩路。交通局表示，市府已規畫在三鶯線沿線設置16處、共807柱YouBike租賃站，活用各站出入口基地與捷運橋下空間，強化車站周邊自行車停車空間與相關設施。

北市愛心敬老卡可跨月累點 王欣儀籲北市府：研議跨月幅度

北市敬老愛心卡將於7月加碼點數到600點，不過，北市議員王欣儀今天質詢時提到，根本問題是要解決點數當月用不完的狀況。悠遊卡公司表示，跨月技術已克服，但仍要看市府規畫跨月的幅度。北市府表示，將於三個月內討論解決。

捷運三鶯線初履勘6月前能完成？新北捷運局：新北有營運經驗

捷運三鶯線通車時間各界關注，新北市長侯友宜今天表示，拚今年6月底通車。新北市議員卓冠廷今天在議會質詢指出，過往捷運環狀線、台中捷運經驗，初勘到履勘至少要3個月，如今距離目標時間僅剩不到3個月，是否來得及？捷運局長李政安表示，新北有營運中運量捷運經驗，另安坑輕軌也是不到3個月通車，會持續朝這個目標推進。

北市10年赴日考察逾百次、花費5000多萬 議員舉例怒批無成效

台北市府近10年赴日考察逾百次，議員發現有許多考察名目相當奇怪或重複性高，光是市場改建考察8年內考察6次，但北市市場改建大多失敗收場「到底去考察了什麼？」呼籲考察非觀光，應將好的政策具體化。市府表示，會加強初審制度，並落實回國後成效抽查。

石碇區大崙山劃入特定水土保持區 新北啟動長期整治護家園

為於減緩邊坡災害，新北市政府提報農業部並公告石碇大崙山劃入特定水土保持區，劃入區域面積約25.64公頃，後續該區將進行長期水土保持的治理工程，持續推動社區自主防災，在颱風豪雨紅黃警戒發布時，辦理疏散撤離，維護民眾安全。

窄巷奇蹟！挑戰曲線推進難題 大減工作井打通浮洲汙水瓶頸

新北市水利局完成「新北市板橋地區汙水下水道系統第三期工程第一標」的關鍵節點，針對施工難度最高的僑中一街，歷時4個月成功打通長達500米汙水管線。透過技術突破，將工作井從12處精簡為3處，大幅減少圍籬占用路面，有效降低對地方交通及公車總站的衝擊，不僅疏通該區管網「下游瓶頸」，更為未來浮洲地區用戶接管奠定穩固基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。