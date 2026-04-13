三峽長福地下停車場開工 新北9停車場齊發將添逾7000車位

停車位僧多粥少，新北市長侯友宜今上午主持三峽長福地下停車場開工動土典禮指出，新北今年將陸續完成蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓停車場等七座停車場，而三峽長福地下停車場及鶯歌公八公園地下停車場接力開工，9座停車場完工可提供16個大型車位、3137個汽車位及4238個機車位，紓解地方需求。

侯友宜表示，市府今年將陸續完成蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓停車場、興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場、信義國小地下停車場、永平國小地下停車場、長安立體停車場及第二行政中心地下停車場。

侯友宜說，今天開工的三峽長福地下停車場位於都市計畫商業核心區，鄰近三峽祖師廟及三峽老街，地理位置關鍵。工程總經費約5億327萬元，其中中央補助2億1600萬元、市府自籌2億8727萬元。

侯友宜說，停車場規畫開挖地下2層，設置16格大型車停車位及198格汽車停車位，預計於2028年8月完工、2029年1月啟用，民眾可透過長福橋步行串聯對岸景點，提升觀光動線便利性。

侯友宜也說，除強化停車機能，亦兼顧公共空間與地方需求，停車場上方規畫廣場休憩空間，並銜接長福公園步道及長福橋觀景平台，可遠眺鳶山景觀。

在地里民關心的活動中心，侯友宜指出，已納入整體規畫，目前已完成初步設計，室內空間約150坪，未來將預留基礎結構及管線，待土地變更程序完成後併入工程施作，與停車場同步啟用。

交通局長鍾鳴時表示，停車場工區鄰近學校，交通局已要求廠商於施工期間，在學校及周邊路口配置交管人員，並於上下學時段全面避免工地車輛進出；另配合中、低年級學童中午放學時間，每日12時至13時30分暫停施工，以維護學童安全；考試期間亦將配合停工，以降低對校園影響。

交通局表示，新北市持續推動智慧化停車場建設，提升停車服務品質，侯市長上任以來，已完成興穀國小操場地下停車場、溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場等27座立體停車場，共提供8862格汽車停車位及3142格機車停車位，未來市府將持續盤點需求、加速建設，打造更完善、便捷的停車環境。