侯友宜：三鶯線將報請交通部履勘 盼6月通車

新北市長侯友宜今天表示，捷運三鶯線已完成動態測試並報請交通局初勘，後續將儘速報請交通部履勘，希望能夠順利在6月通車，「這都是我們的目標」。

侯友宜今天主持三鶯線三峽站出入口2捷運開發案開工祈福典禮，三鶯地區的朝野議員及地方人士都出席觀禮，場面熱鬧。侯友宜接受媒體聯訪時作以上表示。

侯友宜表示，從他上任，新北市的捷運包括環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌通車，三鶯線一定會在今年如期通車，明年有萬大中和線能夠來完工。

他表示，三鶯線沿線共有7個聯開案，預計可投入新台幣485億元的資金，以及帶入1.4萬的人口，讓三峽、鶯歌能夠蓬勃發展。

他表示，7個聯開案已經有5個招標出去，今天是三峽站第二個出入口的開發案動土典禮，未來分回來的公益空間可供日照、長照及心理衛生中心使用，因此，他期待此一開發案能於2029年順利的來完工。