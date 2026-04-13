蔣萬安：首都盃國際技能競賽規模擴增、接軌國際

「2026台北市第2屆首都盃國際技能競賽」今天舉辦啟動儀式，市長蔣萬安宣布5月26日到28日舉行，規模增至15國、10項職類，深化國際交流，幫助同學接軌產業發展及國際趨勢。

蔣萬安今天出席台北市教育局舉辦的「2026台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式」。教育局說，這次活動將成為國內選手參與9月上海國際技能競賽的重要前哨站。

蔣萬安致詞時說，這次規模擴大，從9國增至15國選手參與，人數從43名提高到62名，獎金也提高，金牌可獲得新台幣24萬元獎金、銀牌12萬元、銅牌8萬元，競賽職類也擴大，從7項變成10項，重點是希望因應產業發展快速，幫助同學一展長才，跟上國際趨勢。

他說，因此今年重點放在智慧製造、數位轉型，包含汽車技術、冷凍空調、漆作裝潢、工業4.0等，希望所有參賽同學有機會跟國際好手接觸。

蔣萬安也說，另一方面，希望讓參賽同學除在全國競賽表現已經頂尖，也能看看國際好手厲害在哪、展開切磋交流，未來有機會站上國際舞台，被國際、世界看到，也希望讓同學在成長階段打開視野跟國際交流，相信會對同學接下來的人生非常有幫助。

最後他細數北市選手傑出表現，包含去年在全國技能競賽勇奪10金11銀12銅，全國高中技藝競賽獲44座金手獎，亞洲技能競賽國手勇奪3金1銀全數獲獎，以及南港高工同學劉彥頫榮獲亞洲技能競賽「國家最佳選手獎（Best of Nation）」，接下來期許選手們5月有好表現。