石碇區大崙山劃入特定水土保持區 新北啟動長期整治護家園

為於減緩邊坡災害，新北市政府提報農業部並公告石碇大崙山劃入特定水土保持區，劃入區域面積約25.64公頃，後續該區將進行長期水土保持的治理工程，持續推動社區自主防災，在颱風豪雨紅黃警戒發布時，辦理疏散撤離，維護民眾安全。

石碇區豐田里大崙山105年9月梅姬颱風過境後，範圍內的華梵大學校區內道路及建築物地表，有新增裂縫及下陷情事，華梵大學及農村發展及水土保持署當時即刻辦理相關治理工程，包含現場施作集水井與排水管，累積工程金額逾9千萬元，並持續掌握該區可能的崩塌機制及規模，持續辦理監測發現邊坡有滑動跡象。

為加強整體水土保持治理成效，市府去年8月送交石碇區大崙山劃入特定水土保持區計畫書圖至農業部審查，經農業部審議通過並在今年2月公告劃入特定水土保持區，相關資料可於石碇區公所閱覽，該區域劃入特定水土保持區後將禁止任何開發行為，以保育水土資源，市府以現地安全穩定為原則擬定水保計畫和進行治理工程，未來將施作集水豎井、水平排水管、護坡設施等水土保持設施，投入工程經費約7750萬元，確保邊坡穩定及安全。

此外市府為了提升民眾災時臨場反應及熟悉防災流程，持續推動防災社區兵棋推演與實作演練，在社區民眾的積極配合下，石碇區大崙山豐田里更獲得農村水保署頒發「防災社區銅質認證」，表現防災韌性。

新北市農業局長諶錫輝表示，石碇區大崙山已劃入特定水土保持區，並依照水土保持法規定進行管制，未來將盡速辦理長期水土保持治理工程，促進大崙山地區的地下水位與強化邊坡穩定，更可在豪大雨來襲時，防止誘發大規模崩塌導致各種土砂災害問題，讓民眾「行得安心，住得放心」。

諶錫輝強調，管制是為了守護安全，若未來該區整治完善且達到法定解編條件，市府會盡速辦理廢止作業，讓人民在生活安全無虞前提下進行土地合理利用。

為了邊坡安全，石碇大崙山特水區將進行溪溝整治。圖／新北市農業局提供