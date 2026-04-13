首度移師戶外！周末舉辦微醺電影院 北市青年局預告下半年還有

北市青年局上周末舉辦青年學堂，並首度移師戶外舉辦「微醺電影院」，除播放電影外更邀請社宅青創戶分享成果，吸引不少青年到場互動，青年局也預告，接下來將陸續推出親子、戶外實境等元素，邀請民眾一同參與。

青年局周末首度將青年學堂移師戶外，在南港區南興公園舉辦露天微醺電影院，播放尋夢電影「進行曲」，並邀請劇中主角馬志翔、余杰恩出席映後座談，熱血劇情搭配限定調酒，吸引不少人參與。

此次也邀集小彎、東明、行善三組社宅青戶展示青創成果，包含多口味氣泡水提供現場青年非酒精飲料體驗、療癒香氛結合心理分析、花東米小禮物等，透過青創戶的參與，讓戶外電影活動成為另類的青年創新交流舞台。

局長周羿希表示，希望鼓勵青年多元發展，也拉近公部門與青年人間的距離，這次特別將活動從青年局延伸到都市內的各個角落，期待讓活動更貼近青年生活，也特別邀請社宅青創戶到場展示他們的成果，在最放鬆的氣氛下創造更多青年人的互動，讓交流的火花，能在公部門以更chill的模式發生。

青年局說，「微醺電影院」是青年學堂外展的第一場活動，接下來5月到11月將陸續推出「大小孩劇樂部」、「埕市獵人」、「城市童樂會」、「中秋烤試院」及「城市動次動」等結合親子、戶外實境等元素的活動，邀請青年持續走進城市不同角落，從生活中感受學習與參與的樂趣。

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