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蔣萬安拍板 北市公共工程土方 先暫放南港山豬窟

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
各縣市「土方之亂」持續延燒，包含許多工程都因土方無處堆放導致工期延宕，甚至公共工程土方堆放路邊引發民怨。圖／議員陳宥丞辦公室提供
各縣市「土方之亂」持續延燒，包含許多工程都因土方無處堆放導致工期延宕，甚至公共工程土方堆放路邊引發民怨。圖／議員陳宥丞辦公室提供

土方之亂延燒，北市發生小工程如交通號誌等施工，因土方無處送停擺，議員憂「修繕工程耽擱，恐引發公眾安全」疑慮。市長蔣萬安拍板南港山豬窟先當暫放區，議員要求應與居民加強溝通。環保局說，僅當中繼站，目前尚未暫置。

議員李明賢說，因土方之亂，包括側溝更新、人行道拓寬、道路銑鋪、電桿下地等工程紛紛延後，以內湖路一段人行道拓寬為例，土方堆置路旁引民怨；議員陳炳甫接獲小包商陳情，指挖一支路燈、做一處交通號誌僅需一車土方量，也因土方難去化停擺，建議市府應出面幫小包商協調土方暫置點。

蔣萬安表示，除協調台北港，也選定南港山豬窟作為暫置場。工務局長黃一平說，土資廠三月底至四月初已有九成開放，全流向管制經宣導已趨穩定，一千兩百立方米以下的小型工程可能沒有空間調度，會持續討論後續因應。

議員陳宥丞說，小型工程土方要暫置山豬窟，務必要與地方溝通，包含運送、環境、空汙、噪音等。環保局長徐世勳表示，山豬窟本身就可作為災害廢棄物緊急應變中繼站，暫放時間不會太久，目前公共工程土方尚未放入此處。

北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，中央今年上路的土方新制雖立意良善，但民間腳步跟不上，造成土資場不收土、處理費飆漲、公共工程無法施工、民間建築工程停工等問題，中央應建立協調平台。

徐茂卿提到，新制規定的土石方全流向管制，是要解決長年營建廢棄物亂倒沒法管現象。土方要有足夠去化管道才是根本解決之道，爆發「土方之亂」後，政府緊急啟動台中港、高雄港填海造陸計畫，雖然晚了一步，但這是解決土石方無處去的對策。

北市 人行道 陳炳甫

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