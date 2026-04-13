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五股地方期待輕軌又擔憂 專家：看環評承諾落實多少

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
五泰輕軌沿線規畫14座車站，也將利用台64下方空間設站。圖／聯合報系資料照片
五泰輕軌沿線規畫14座車站，也將利用台64下方空間設站。圖／聯合報系資料照片

五泰輕軌日前通過環境影響評估，地方對建設有期待、有擔憂。交通專家認為，大型建設不可能完全沒影響，重點在於是否依環評承諾確實執行，將衝擊控制在可接受範圍。

交通專家、陽明交大退休教授馮正民指出，目前路線未直接穿越核心敏感區域，施工期間才是真正的關鍵期，包括工程車輛動線、機具設置及土石方運輸管理等，施工路線要能避開濕地、設置防護措施防止砂石掉落，並做好揚塵與空氣汙染控制。

未來五股濕地周邊將設有捷運站，馮認為，通車後帶入的人流，仍可能對周邊生態有干擾，影響程度仍待觀察。

台北市捷運局前局長張澤雄從實務經驗指出，公共工程的前提是通過環評，過程中勢必面臨各類問題，關鍵在如何因應與調整，他以萬大線為例，當年施工行經植物園站，因涉及古文化遺址，團隊花近兩年時間進行考古挖掘，並調整工程規模，降低對文化資產的影響，工程與保存並非對立，可以透過專業處理取得平衡。

張澤雄指出，對於環評所列承諾條件，例如考古調查與文資保存，應由專業人員與考古學者進行整理與保存，具價值者甚至可在車站內展示。

張澤雄說，過去台北車站地下街開發時，曾挖掘出清朝與日治時期的城牆與遺構，成為都市發展與歷史保存並存案例，五泰輕軌同樣也能做好相關承諾條件。

生態 台北車站 環評

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