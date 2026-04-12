北市府攜手億光基金會 簡文秀與民眾唱響「看看我 聽聽我」親子音樂會

臺北市政府4月螢火蟲季開跑，工務局暨公燈處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會在大安森林公園舉辦「看看我 聽聽我」親子音樂會4月12日溫馨登場！

2026年是「看看我 聽聽我」親子音樂會的第十年，十年來擔任製作人的聲樂家簡文秀表示，音樂會的核心價值是寓教於樂且能雅俗共賞，這場每年舉辦的音樂盛會，堪稱全台唯一、陣容最頂尖且製作精緻的親子音樂會，更承載著從小紮根下一代美學素養的使命。親子音樂會的另一個內涵是帶有教育意義；自擔任製作人開始就是為走向富而好禮的社會盡分心力。活動尾聲跨界結合生態教育，由專家領隊導覽探訪火金姑，讓大小朋友在音樂與自然共舞的氛圍下，帶走滿滿的知識與感動。

現場吸引大量人潮參與，在草坪上享受暖陽與音符。主辦單位也特別保留最佳觀賞區100 多個席位給失智老人基金會、心燈啟智教養院、愛維養護中心、博愛長照中心、輪椅族朋友們及瑤華仙主基金會長期關懷的新竹湖口孩童們，讓他們在最佳視角感受音樂的力量。

節目一開場，師大管樂隊氣勢磅礡的揭開序幕，緊接著和諧之聲歌手、排灣女聲、臺北扶輪薩克斯風團及孫維廷、稻江護家合唱團、男團黑旋風等輪番上場，帶來經典民歌、流行金曲及世界名歌等，而三金歌王殷正洋和聲樂家簡文秀合唱民歌經典《當我們年輕時》，勾起民眾的青春記憶，最後在現場齊聲歡唱《甜蜜蜜》與《恰似你的溫柔》中，將現場氣氛沸騰至最高點！