BanG Dream演唱會強風吹垮圍籬 議員再爆臨時建物未報竣工先用

「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」集結四大樂團熱鬧展開，不過今天在大佳河濱公園的會場下午發生圍籬被強風吹垮意外，一度還傳出有工作人員受傷，北市議員顏若芳說，北市府於今下午5時51分接獲通報，立即趕往現場，主辦單位已先行完成鷹架修復，消防局目前未收到人員受傷通報。

不過顏若芳說，經她進一步了解，該活動現場臨時建築物雖於今年4月8日取得建築許可搭設，但疑尚未申報竣工就先行使用，已違反建築法第25條。

顏說，民眾安全不容絲毫馬虎，她已要求市府務必依法裁罰，同時一併徹查是否涉及職業安全衛生設施缺失，同時針對民眾反映規畫不善之處，適度協處消費糾紛，並重新檢討大型群聚活動申請的審核標準，確保類似意外不再發生。