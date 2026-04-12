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新北八里紅22公車減班影響600人通勤 議員促調整路線補缺口
新北市八里淡水客運總站遷移後，紅22路線班次調整，引發下罟里通勤不便。原每日24班延駛班次減至僅8班，約600名居民與學生面臨搭車困難。民代表示，已與客運業者協調，規劃調整紅13公車動線補足運能，相關方案已送交通局審查，盼儘速上路。
新北市議員陳家琪指出，下罟里設籍人口約1700人，客運總站自八里端遷移後，紅22減班影響通勤族與長者，原本每日24班服務量能，在試行規劃下僅剩8班延駛至南嶽宮，多數時段仍無法滿足需求。居民往往須步行至「水仙溪橋」或「八仙橋頭」才能搭車，通勤負擔明顯增加。
為改善交通缺口，陳家琪表示，已實地走訪蒐集地方意見，並與客運業者多次協調，提出優化紅13路線方案，將原本分時段延駛，改為全天候24班次統一行駛至原「八仙樂園站」上下車，恢復居民熟悉的搭車地點，同時縮短步行距離、提升通勤安全。
她說，目前改善方向已確立，後續將送交通局進行行政審查，將持續追蹤進度，確保方案儘速落實，改善偏郊地區交通服務。
另針對蘆洲新巴士汰換進度，蘆洲區公所表示，已爭取經費推動車輛更新，自去年起已汰換1輛，今年6月將再更新4輛，並同步調整新巴士路線，全面提升服務品質。
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