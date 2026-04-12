淡北道路停水案理賠將截止 申請件數落差大、責任鑑定4月中出爐

新北市去年底淡北道路施工挖破自來水幹管，造成淡水區逾6萬戶停水超過72小時，後續理賠作業持續進行中。目前申請與實際受理件數仍有落差，新北市新工處表示，後續將待責任鑑定結果出爐後，進一步釐清賠償分擔與補償機制。民代則指出，淡北道路停水案後續理賠與補償機制仍不明確，還有過去提出的停水補償自治條例也凸顯制度仍待建立。

新北市新工處長簡必琦表示，現場受理理賠申請已結束，後續改採書面方式收件至4月底止。市府於春節後已逐一電話聯繫並發送簡訊通知登記民眾，提醒辦理申請程序。至於先前登記約2000多件與目前申請件數之間的差距，他指出，相關件數仍持續變動，且初步登記資料未進一步篩選，不排除部分民眾資料不齊或尚未提出申請。

簡必琦表示，土木技師公會已進行責任鑑定，預計4月中旬提出報告，釐清承包廠商、圖資提供單位及設計監造單位等各方責任比例。待結果出爐後，除既有理賠外，後續涉及個案損失部分，將依責任歸屬由相關單位協商處理。

新北市議員陳偉杰指出，近期接獲不少民眾反映，理賠過程面臨舉證困難，例如購水未保留發票，或因停水導致水塔、馬達損壞等間接損失，難以納入現行賠償範圍。他表示，過去已提出「新北市停水災害補助自治條例」草案，主張針對非計畫性停水且連續超過48小時的情形，應由市府提供補助性質的生活扶助，而非僅限於損害賠償。

陳偉杰指出，現行制度多以減免水費為主，對受影響住戶與店家實質幫助有限，因此草案也規畫補助金額每戶不得低於5萬元，盼建立明確補助標準。他認為，目前市府已進行第一階段賠償，後續更關鍵的是補償制度的建立，應在責任鑑定出爐後，進一步完善補助機制，避免類似事件再度發生時，民眾仍須承擔不確定風險。

新北市議員鄭宇恩則質疑，停水事件後續處理引發的民怨，關鍵在於市府說法前後不一。她指出，初期市府曾提及將賠償財務損失、營業損失及外宿費用，但後續實際可申請項目縮減，外宿補助亦僅剩每人每日150元，且議會曾提及的減收一個月水費，仍須待責任鑑定結果出爐後才能確定。

鄭宇恩表示，市府應一次對外說明清楚賠償與補償範圍，釐清哪些項目由市府處理，哪些需由民眾自行循民事途徑求償，避免資訊不明確，讓受影響民眾再度承受停水事件帶來的困擾。