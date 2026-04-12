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五泰輕軌開發 專家：關鍵在落實環評承諾把影響降到最低

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。本報資料照
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。本報資料照

五泰輕軌日前通過環境影響評估，不過環團對於路線接近五股濕地，擔憂衝擊生態。交通專家認為，大型建設不可能完全沒有影響，但重點在於是否依環評承諾確實執行，將衝擊控制在可接受範圍。

五泰輕軌路線沿著經過，雖然沒有穿越五股溼地，但路線就在一旁，加上該處也設有一捷運站F06站，施工和未來的人潮，引發環團擔憂。

交通專家、陽明交大退休教授馮正民指出，目前路線未直接穿越核心敏感區域，如大規模切入濕地或水源地，看起來影響相對可控，避開核心區域，風險可透過工程手段降低。

馮指出，施工期間才是真正的關鍵期，包括工程車輛動線、機具設置及土石方運輸管理等，若施工路線能避開濕地、並設置防護措施防止砂石掉落，同時做好揚塵與空氣汙染控制。

因為周邊設有捷運站，馮認為，未來帶來的人流，也會左右對周邊生態的長期干擾程度。

交通專家、台北市捷運局前局長張澤雄則從實務經驗指出，公共工程的前提本來就是通過環評，但過程中勢必面臨各類問題，關鍵在於如何因應與調整，他以萬大線為例，當年施工行經植物園站時，因涉及古文化遺址，團隊花費近兩年時間進行考古挖掘，並調整工程規模，以降低對文化資產的影響，工程與保存並非對立，而是可以透過專業處理取得平衡。

張澤雄指出，對於環評所列承諾條件，例如考古調查與文資保存，應由專業人員與考古學者進行整理與保存，具價值者甚至可在車站內展示，過去台北車站地下街開發時，就曾挖掘出清朝與日治時期的城牆與遺構，成為都市發展與歷史保存並存的案例，五泰輕軌同樣也做好相關承諾條件。

對於外界疑慮，他建議施工單位可先行試掘，評估是採「就地保存」或「移地安置」，並依環評要求確實執行相關承諾，完工後提出報告說明影響程度，只要程序到位、專業處理，不致影響整體工程推進。

台北車站 陽明交大 環評

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