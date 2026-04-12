「土方之亂」延燒！工程廢土堆路邊惹民怨 山豬窟最終備案量能曝

各縣市「土方之亂」持續延燒，包含許多工程都因土方無處堆放導致工期延宕，甚至公共工程土方堆放路邊引發民怨。台北市長蔣萬安表示，市府已做配套，並表示南港區山豬窟可暫作堆放，但議員仍呼籲應與民眾加強溝通。環保局強調，山豬窟是暫存最終方案，本身就是緊急應變中繼站，目前尚未有土方暫存至此。

李明賢指出，因為土方之亂都會區首當其衝，導致側溝更新、人行道拓寬、道路銑鋪、電桿下地工程通通停擺或延後，在中央配套未完成之前，新制是否可以暫緩上路，以內湖路一段人行道拓寬工程，土方全都堆在馬路旁未整理，引發民怨。

蔣萬安表示，地方政府現階段確實面臨很多挑戰，都會區受影響更為嚴重，目前包含為於南港區山豬窟暫置場，台北港外也有協調暫置場，並持續協調。工務局長黃一平表示，土資廠從3月底到4月初已有9成開放，從原來全流向管制經過宣導做法已趨於穩定，1200立方以下小型工程，可能沒有空間調度，則送到台北港暫置區，並持續討論後續如何使用。

陳宥丞表示，台北市現在土方、柏油很多都暫置工務所，但這些地方是市府同仁辦公、存放機具的地方，並非長久之計，除了跟新北盡快協調暫置方案，市府現階段有暫置山豬窟方案，但也務必與地方溝通，包含運送、環境、空汙、噪音等都必須讓在地民眾清楚相關狀況。

環保局長徐世勳補充，山豬窟本身就可作為災害廢棄物、緊急應變中繼站，過去包含暫置颱風災害樹木、溝泥等，但暫放時間不會太久，目前公共工程土方尚未放入此處，台北市仍有流通空間，但屆時若有需要可提供暫放，但所能存放量也有限。