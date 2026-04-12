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中和緬甸街潑水節熱鬧登場 李四川、張智倫等人出席祈福

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影
中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影

中和華新街今舉辦緬甸新年浴佛祈福活動，吸引在地僑民與民眾參與。國民黨新北市長參選人李四川、立委張智倫及新北市社會局長李美珍等人到場，向民眾致意並參與祈福儀式，現場氣氛熱絡。

中和華新街素有「緬甸街」之稱，形成於1960年代以來緬甸華人移民來台定居，為全台規模最大的緬甸華人聚落之一。每年4月舉辦的潑水節為東南亞重要新年節慶，象徵洗去過去一年不順、祈求來年平安，也逐漸成為在地重要文化活動。

活動現場氣氛相當熱絡，沿街擠滿人潮，民眾手持水槍互相潑水嬉戲，不少攤販更直接拉起水管朝人群灑水助陣，水花四濺、笑聲不斷；也有民眾隨著音樂節奏在街頭起舞，整條華新街宛如大型戶外派對，瀰漫濃厚節慶氛圍。

李四川表示，過去多次參與華新街潑水節活動，今年再度到場格外開心，也藉由活動祈求在新的一年中風調雨順、國泰平安，民眾都能平安健康。他也感謝在地團體長期推動多元文化，讓活動持續發展，並期盼未來能持續與地方互動。

他也指出，潑水節象徵洗去過去一年所有不愉快與憂慮，迎向嶄新一年，並祈求在佛祖保佑下，未來能風調雨順、國泰平安，民眾都能平安健康。他也感謝主辦單位長期推動多元文化發展，讓活動持續成長，值得肯定。

立委張智倫則說，中和華新街為全台規模最大的緬甸華人聚落之一，長期匯聚東南亞文化與美食，潑水節更是當地重要節慶，象徵洗去過去不順、迎接新的一年。他感謝中央與地方長期支持活動舉辦，讓華新街逐漸成為具代表性的文化場域。

張智倫也指出，中央近年推動新住民基本法三讀通過，未來規畫成立新住民發展署，整合教育、文化與醫療等資源，持續強化對新住民的支持，讓來自各地的民眾能在台灣安心生活。

新北市社會局長李美珍則感謝緬甸歸僑協會長期投入籌辦相關活動，指出協會除辦理節慶活動外，也長期關注在地長者與新住民需求，例如推動銀髮共餐服務，以及協助新住民學習華語，對融入在地生活有實質幫助。她表示，相關服務對提升新住民生活品質與適應環境具有重要意義。

李美珍也說，未來市府會持續與民間團體合作，支持新住民與歸僑相關服務，讓不同族群都能在台灣安居樂業，維持健康與穩定的生活。

中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影
中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）出席中和華新街緬甸新年潑水節活動，與民眾互動並參與祈福。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）出席中和華新街緬甸新年潑水節活動，與民眾互動並參與祈福。記者張策／攝影

中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影
中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影

與會嘉賓與高僧上台祈福。記者張策／攝影
與會嘉賓與高僧上台祈福。記者張策／攝影

立委張智倫出席中和華新街潑水節活動，向民眾致意並參與祈福儀式。記者張策／攝影
立委張智倫出席中和華新街潑水節活動，向民眾致意並參與祈福儀式。記者張策／攝影

潑水節現場氣氛熱絡，民眾隨音樂在街頭起舞，展現節慶歡樂氛圍。記者張策／攝影
潑水節現場氣氛熱絡，民眾隨音樂在街頭起舞，展現節慶歡樂氛圍。記者張策／攝影

中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影
中和華新街潑水節活動熱鬧登場，民眾手持水槍互相潑水，現場水花四濺。記者張策／攝影

東南亞 新北 張智倫

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