快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

土方之亂延燒3個月還在亂…專家曝三大原因 呼籲中央協調配套解方

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。圖／北市議員陳宥丞提供
中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。圖／北市議員陳宥丞提供

中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿點出三大問題，呼籲中央針對這些問題提解決配套，否則儘管新政立意良善，但民間腳步跟不上。

他透露，也正因為元旦土方新制，近期土方處理費飆漲，過去一立方公尺的處理費用頂多不超過一千元，不過元旦實施後，聽說有的漲到五、六千元、還聽說上萬元價格，有些工程為了趕工，導致價格亂飆漲。

土方之亂已經延燒三個月，現在導致許多公共工程也停擺、土方無處去化亂堆置路邊。徐茂卿說，當初中央推動土石方全流向管制，使用電子聯單及GPS系統追蹤流向，主要目的雖是阻止過去二、三十年來營建廢棄物亂倒沒法管的現象，政策雖好，但好政策上路卻沒想到民間的腳步跟不上，造成土資場不收土、處理費用飆漲、公共工程無法施工、民間建築工程停工等等一連串的「土方之亂」。

引起「土方之亂」主要的問題，徐茂卿指出，第一，運送土石方車輛必須裝設國土管理署審驗合格的GPS廠牌型號，但遲至去年9月底才公布第一批幾家GPS廠商，僅剩短短3個月(今年元旦上路)的時間，全國有載運土方的車輛是如何都能完成GPS裝機？更何況除了砂石車要裝GPS，小貨車也會載運土石方，沒裝GPS不敢上路，而小貨車車輛數更多，都是1月1日制度實施之後才逐步解決。

第二，土資場收了土石方，沒有足夠合法的去化管道，全國也沒有那麼多的需土工程，有些地方政府根本禁止農地回填土方，包含地層下陷的地區，縱使是好的土，也是被禁止回填，土資場分類好的有用土石方也沒有先行輔導再循環利用。所以全國要運棄的土石方量遠大於需回填土方量，這是全國性的問題，但中央政府根本沒有想到這一塊就貿然管制。

徐提到，也因管制要求提高，現在的土方處理價格飆升驚人，有些工程施工到一半因價格調高吸收不了導致工程停擺，還沒有開挖的廠商就變成不敢報價，工程也停頓。

徐提到的第三點，他說，土石方是國土資源，但是全國目前只有台北港在填海造陸，台中高雄都沒有，政府應該參考先進國家就鄰近日本，多年來在東京灣回填出大量土地，直到現在仍繼續在填海造陸。

徐茂卿提到，土方有足夠的去化管道才是根本解決之道，但直到今年「土方之亂」，政府才緊急在台中港、高雄港啟動填海造陸計畫，雖然已晚，但推動填海造陸才是解決土石方沒地方去的根本辦法。甚至現在的土方之亂，已經是全國性的問題，不應該單一縣市個別處理，中央在新制上路之後，也應該建置一個平台，並且有統一的標準，完善配套才讓政策美意可延續。

尤其過去最為人詬病的就是土方亂倒，中央應該先將配套做好，才能真正改善土方長年的老問題。

中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。圖／北市議員陳宥丞提供
中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。圖／北市議員陳宥丞提供

元旦

延伸閱讀

內政部：北中南土方收容陸續啟動 加速去化

計程車牌照之亂 運將挺修法：中央別甩鍋地方

聯合報社論／政策沒有大小，能打動人心的就是好政策

經濟日報社論／土方紛爭善後 找出循環經濟對策

相關新聞

「土方之亂」延燒！工程廢土堆路邊惹民怨 山豬窟最終備案量能曝

各縣市「土方之亂」持續延燒，包含許多工程都因土方無處堆放導致工期延宕，甚至公共工程土方堆放路邊引發民怨。台北市長蔣萬安表示，市府已做配套，並表示南港區山豬窟可暫作堆放，但議員仍呼籲應與民眾加強溝通。環保局強調，山豬窟是暫存最終方案，本身就是緊急應變中繼站，目前尚未有土方暫存至此。

跑山獸搜救索費遭炎上 謝金河：遭批賞金獵人太沈重

去年有民眾登山失聯，熱心山友聯繫「跑山獸」Petr盼協尋，Petr事前告知需收費，事後卻遭批是「賞金獵人」，登山界熱議，事件炎上。知名山岳領域作家雪羊發文力挺Petr，更直言「談錢並不可恥」，建議他未來明碼標價簽約再協救。財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文指出，用賞金獵人來批評Petr，實在太沈重。

中和緬甸街潑水節熱鬧登場 李四川、張智倫等人出席祈福

中和華新街今舉辦緬甸新年浴佛祈福活動，吸引在地僑民與民眾參與。國民黨新北市長參選人李四川、立委張智倫及新北市社會局長李美珍等人到場，向民眾致意並參與祈福儀式，現場氣氛熱絡。

土方之亂延燒3個月還在亂…專家曝三大原因 呼籲中央協調配套解方

中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿點出三大問題，呼籲中央針對這些問題提解決配套，否則儘管新政立意良善，但民間腳步跟不上。

新北推46處賞螢秘境全攻略 絕美「螢」河這樣追

春夏交替之際正是賞螢好時節，新北市農業局推「2026新北市賞螢全攻略」，收錄全市46處賞螢秘境及特色賞螢遊程，民眾可至農業局網站下載最完整的資訊，即可輕鬆規畫屬於自己的浪漫賞螢之旅。

微型工程也遭殃...土方之亂延燒 號誌施工停擺恐影響交通安全

各縣市「土方之亂」持續延燒，繼先前爆大型工程土方無處去，北市議員近期再接陳情，許多微型工程如挖一支路燈、做一處交通號誌，僅需一台車土方量，也發生超小工程土方無法去化停擺，恐影響交通安全，尤其這些施工包商，因是小公司，更沒有運送土方的議價能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。