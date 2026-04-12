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新北推46處賞螢秘境全攻略 絕美「螢」河這樣追

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北文山農場也是賞螢熱區。圖／新北市農業局提供
新北文山農場也是賞螢熱區。圖／新北市農業局提供

春夏交替之際正是賞螢好時節，新北市農業局推「2026新北市賞螢全攻略」，收錄全市46處賞螢秘境及特色賞螢遊程，民眾可至農業局網站下載最完整的資訊，即可輕鬆規畫屬於自己的浪漫賞螢之旅。

螢火蟲成長過程可分為卵、幼蟲、蛹、成蟲等4個階段，螢火蟲幼蟲主要食用節肢動物屍體及蝸牛，成蟲則吃露水、花蜜，在族群較多的螢種中，以黑翅螢為4月至5月常見的陸生螢種，特徵為體長約0.8公分，頭部黑色，前胸背板橙黃色，小盾片橙黃色，翅鞘呈黑色，夜間會發出黃綠色光；黃緣螢則是同期間最常見的水生螢火蟲之一，特徵為前胸背板橙黃色，二個黑色的翅鞘邊緣有黃色線條，模樣相當可愛。

新北市長期推廣友善農業與生態保育，優良的生態環境不僅提升生物多樣性，更讓新北成為絕佳的螢火蟲棲地。目前在台灣已確定的螢火蟲種類有60多種，在新北境內就能看到超過三分之一以上的種類，民眾若想一睹包含黑翅螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、擬紋螢的風采，可把握5月上旬最佳賞螢高峰期。

新北市新店文山農場位於前往烏來半山腰，距離捷運新店站約12分鐘車程，農場與農業局合作推行友善耕作，營造出極佳的螢火蟲棲地，農場裡除了可以欣賞到黑翅螢及黃緣螢，5月上旬更可看到梭德氏脈翅螢、擬紋螢等品種出現，3月28日至9月由農場舉辦的「與螢共舞、漫步茶鄉」等活動，歡迎民眾踴躍參加。

夏夜賞螢是浪漫的活動，也需要大眾共同守護，新北市農業局提醒，賞螢的時間為夜晚加上地點多在山區，建議多人前往互相照應，並務必聽從導覽人員指示。螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，觀賞螢火蟲時要把手電筒的光源關閉、手機和相機亮度調整到最暗，以免驚嚇到螢火蟲。民眾務必遵守「不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，沒有光害」的「三不一沒有」原則，共同維護脆弱的生態環境。

新北坪林親水吊橋周邊賞螢步道的場景。圖／新北市農業局提供
新北坪林親水吊橋周邊賞螢步道的場景。圖／新北市農業局提供

新北坪林親水吊橋周邊賞螢步道。圖／新北市農業局提供
新北坪林親水吊橋周邊賞螢步道。圖／新北市農業局提供

新北坪林親水吊橋周邊賞螢步道的螢況。圖／新北市農業局提供
新北坪林親水吊橋周邊賞螢步道的螢況。圖／新北市農業局提供

烏來 新北 蝸牛

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