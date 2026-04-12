跑山獸搜救索費遭炎上 謝金河：遭批賞金獵人太沈重

去年有民眾登山失聯，熱心山友聯繫「跑山獸」Petr盼協尋，Petr事前告知需收費，事後卻遭批是「賞金獵人」，登山界熱議，事件炎上。知名山岳領域作家雪羊發文力挺Petr，更直言「談錢並不可恥」，建議他未來明碼標價簽約再協救。財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文指出，用賞金獵人來批評Petr，實在太沈重。

謝金河指出，事件主人Petr Novotny來自捷克，這次為了東卯山搜救收了10萬元，引發一位救難協會的林姓教官質疑他是「賞金獵人」，在網路上引來熱烈討論。在台北捷兔在平湖的跑步，沿途大家都在說他，大家都為他抱不平。

謝金河指出，他算是最早認識Petr的人之一，Petr來到台灣最早來台北捷兔，後來他轉戰到外國人比較多的Taiwan Hash，不過後來他創立跑山獸，承辦山林越野活動，為了避開利益衝突，他退出台北捷兔及Taiwan Hash，可以看出Petr的理念與堅持。

謝金河指出，令他印象最深刻的是，2015年捷兔的鷄屎大人和一群山友從塔蔓山縱走，準備從明池出來。鷄屎先生腳程太快，他一馬當先向前衝，卻一個人困在山谷裡。他困在山裡三天，身上沒有帶什麼吃的東西，只靠喝溪水解渴，到了第三天他已經出現幻覺。他的家人動員搜救隊恊尋，在大家一籌莫展的時候，Petr和俄羅斯人「沙小」自告奮勇，他們從福山上去，終於救下鷄屎先生。

謝金河表示，這次的風波，他判斷是Petr踩到別人的利益，現在有人爆料說救難恊會有一筆不小的預算。這次事件很多挺他的人都站出來聲援他。一個捷克來台灣求學的年輕人，娶了原住民的老婆，他熱愛台灣，用生命來灌溉台灣的山林，這次他用47天找到已經罹難的山友，用賞金獵人來批評他，實在太沈重。

謝金河也說，在台灣，很多事情都有兩面看法，不過，如果大家從善念和邪念來看這事件，最後的結果，大家一起定會站在善念這邊。