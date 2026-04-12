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微型工程也遭殃...土方之亂延燒 號誌施工停擺恐影響交通安全

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中央土方新制今年元旦上路，衍生全台各地的土方之亂，許多大大小小公共工程因土方無處送，導致堆置路邊，影響工程進度。圖／北市議員陳宥丞提供
中央土方新制今年元旦上路，衍生全台各地的土方之亂，許多大大小小公共工程因土方無處送，導致堆置路邊，影響工程進度。圖／北市議員陳宥丞提供

各縣市「土方之亂」持續延燒，繼先前爆大型工程土方無處去，北市議員近期再接陳情，許多微型工程如挖一支路燈、做一處交通號誌，僅需一台車土方量，也發生超小工程土方無法去化停擺，恐影響交通安全，尤其這些施工包商，因是小公司，更沒有運送土方的議價能力。

「今天還不做，明天就可能發生車禍撞死人！」議員陳炳甫質疑，因中央土方新制今年元旦上路，衍生全台各地的土方之亂，先前大型公共工程因土方無法去化發生停擺，近期他更接獲好幾個小包商陳情，

只是施工路燈、交通號誌等微型工程，卻因土方無法去化施工暫停，尤其這並非個案，如果因土方去化導致車禍算誰的？

陳炳甫說，之所以會要設置交通號誌，就是因為評估這處車禍多恐發生立即危險，卻因土方之亂，恐導致工程「擺爛」讓車禍繼續發生？已經嚴重影響到市民的日常生活及安全，陳建議大型土方處理市府與中央協調，不過這種小型人行道等土方，市府應有配套，如市府出面幫忙這些小廠商協調捷運工地或北士科等公有空地，先「非無償」讓這些工程廠商暫置使用。

北市府表示，已盤點適合暫時放置地點，兩周時間優先讓微型工程的土方有去化處，讓受影響的微型工程依照急迫性，兩周後復工。

中央土方新制今年元旦上路，衍生全台各地的土方之亂，許多大大小小公共工程因土方無處送，導致堆置路邊，影響工程進度。圖／北市議員陳宥丞提供
中央土方新制今年元旦上路，衍生全台各地的土方之亂，許多大大小小公共工程因土方無處送，導致堆置路邊，影響工程進度。圖／北市議員陳宥丞提供

北市府 北市 車禍

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