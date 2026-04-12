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北市擴大推動無菸城市 逾20里願意試辦

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市推動無菸城市。圖／聯合報系資料照片
台北市推動無菸城市。圖／聯合報系資料照片

北市擴大推動無菸城市，市長蔣萬安昨指出，預計四月底前建完十九處戶外吸菸室及吸菸區，並規畫在十二行政區各擇一里作為示範里，將吸菸與不吸菸者分流。北市府指出，初步規畫每個示範里將設至少三處戶外吸菸區，目前已超過廿個里表達試辦意願。

蔣萬安指出，目前先選定兩個人潮眾多的中山、西門町商圈，會設戶外負壓式的吸菸區，中山站目前已經選定二處設置，四月底以前，除了二個商圈，也已經選定「一橫一縱」，就是信義路跟敦化南北路也會設置吸菸區。

蔣萬安表示，也在盤點包括路外停車場等合適地點設吸菸室，還有十二個行政區，會選定一個里為示範來建置吸菸區，希望能夠讓吸菸跟不吸菸的人分流，來持續推進無菸城市願景。

北市府表示，選定的「一橫一縱」信義路跟敦化南北路，四月底就會有十九處吸菸區建置起來，也在盤點地點，例如，在商業區的餐廳附近、不影響交通的路口或是行道樹間等，避免影響人潮動線。

北市府表示，目前已有超過二十個里表達參與試辦計畫的意願，且十二個行政區皆有里希望納入示範範圍。市府上周已完成跨局處現地會勘，後續將依各地需求，與里長及地方單位討論，評估加設吸菸亭或負壓式吸菸室。

北市 北市府 中山站 蔣萬安

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