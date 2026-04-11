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北市府擴大無菸城市 每個示範里至少3處戶外吸菸區

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖為台北迪化街年貨大街期間推行全面禁菸。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
圖為台北迪化街年貨大街期間推行全面禁菸。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北市擴大推動無菸城市，市長蔣萬安今指出，預計4月底前建完19處戶外吸菸室及吸菸區，並規畫在12行政區各擇一里作為示範里，北市府指出，初步規畫每個示範里將設至少3處戶外吸菸區，目前已超過20個里表達試辦意願。

北市府表示，選定的「1橫1縱」信義路跟敦化南北路，4月底就會有19處吸菸區建置起來，也在盤點地點，例如，在商業區的餐廳附近、不影響交通的路口或是行道樹間等，避免影響人潮動線。

北市府表示，目前已有超過20個里表達參與試辦計畫的意願，且12個行政區皆有里希望納入示範範圍。市府上周已完成跨局處現地會勘，後續將依各地需求，持續與里長及地方單位討論，確認實際施作點位與設置形式。

北市府說，初步規畫每個示範里將設置至少3處戶外吸菸區，並視現場條件評估加設吸菸亭或負壓式吸菸室。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔣萬安 北市府

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