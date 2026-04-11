台北市藝文推廣處熊妤特展 歡迎觀眾也「影子寫畫」互動

台北市藝文推廣處115年度主辦特展《熊妤創藝特展｜如果影子會寫畫》，自115年4月1日至5月17日於一樓特展室展出，並於4月11日（六）下午舉行開幕式。本展邀請藝術家熊妤，以「影子」為創作核心，透過繪畫、裝置、動畫與文字等多元形式，帶領觀眾重新思考日常中的光影經驗，開啟不同層次的觀看方式。

本次展覽從日常生活中看似微小的光影變化出發，延伸至記憶、情感與潛意識的轉化。藝術家將「影子」從光的附屬，轉化為具有表現力與敘事性的創作語言，使觀者在觀看作品的同時，也逐漸意識到「看見」本身是一種持續變動的感知經驗。

展覽作品涵蓋壓克力繪畫、藝術微噴與綜合媒材等形式，並結合大型裝置與空間設計。其中如〈山海圳綠道〉、〈移動的盛宴〉、〈生物網絡〉等作品，以色彩與構圖交織出富有節奏與想像的視覺場景；而「我的宇宙儀」系列則透過立體物件與經典圖像轉譯，呈現跨越時空的觀看趣味。此外，展場亦設置「彩色影子」與「金句牆」等互動裝置，引導觀眾在參與中留下痕跡，使展覽成為持續生成的藝術場域。

台北市藝文推廣處長期致力於推動藝術教育與文化參與，透過展覽與各類推廣活動，持續拓展藝術與市民生活之間的連結。本次展覽結合光影、空間與互動設計，展現當代藝術多元且開放的樣態，期望讓不同年齡與背景的觀眾，都能以自身方式進入藝術、理解藝術。

推廣處處長詹素貞致詞表示，本次展覽以「影子」為題，從日常中習以為常的現象出發，引導觀者重新思考光與影之間的關係。她指出，影子本身並不獨立存在，須透過光源與藝術家的創作能量、筆觸與巧思，方能轉化為富有意義的藝術表現。本展作品亦體現由「覺知」出發，經由「聞、思、修」的歷程，深化對藝術與自我內在的理解，進而在觀看過程中產生心靈感動。

國立台灣美術館前館長廖仁義表示，深刻感受到其創作所蘊含的溫度與對世界的關懷，認為熊妤的創作具有啟發個人美學感知的特質。

熊妤表示，本次展覽名稱源自《易經》概念，並透過展場中不同時段的光影變化，引導觀者體驗圖像與文字在光線下的多重轉化。此外，展覽亦結合空間中的自然元素，如風的流動，發展出「引子金句牆」等作品，強調感知與環境互動的重要性。她期盼觀眾在觀展過程中獲得啟發，並於「影子寫畫區」留下自我表現，延續創作的參與與對話。