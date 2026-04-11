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台北市擴大推動無菸城市 蔣萬安：規畫12行政區各選1個里作示範
台北市擴大推動無菸城市，台北市長蔣萬安下午受訪指出，預計4月底前建置完成19處戶外吸菸室及吸菸區，並規劃在12行政區各擇一里作為示範里，將吸菸與不吸菸者分流。
蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」活動，媒體關心無菸城市推動，蔣萬安受訪指出，目前先選定兩個人潮眾多的商圈，一個是中山站，一個是西門町，會設置戶外負壓式的吸菸區，中山站目前已經選定2處設置，4月底以前，除了2個商圈，也已經選定「一橫一縱」，就是信義路跟敦化南北路，也會設置吸菸區。
蔣萬安表示，所以目前4月底就會有19處吸菸區建置起來，也在盤點，包括戶外停車場，還有12個行政區，會選定一個里為示範，來建置吸菸區，希望能夠讓吸菸跟不吸菸的人能夠分流，來持續推進無菸城市的願景。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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