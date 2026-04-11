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北捷狗狗友善列車可免關籠 蔣萬安邀市民帶毛孩來體驗

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
為響應2026國際寵物日，台北捷運「狗狗友善列車」下午出發，台北市長蔣萬安（左一）與惠光導盲犬學校 2 隻導盲犬 Thor 及Quill，從捷運中山站搭乘至台北101/世貿站，體驗便利與舒適。記者曾吉松／攝影
為響應2026國際寵物日，台北捷運「狗狗友善列車」下午出發，台北市長蔣萬安（左一）與惠光導盲犬學校 2 隻導盲犬 Thor 及Quill，從捷運中山站搭乘至台北101/世貿站，體驗便利與舒適。記者曾吉松／攝影

為響應2026國際寵物日，台北捷運推出狗狗友善列車，讓毛孩上車可免關籠。此次北捷規劃4部狗狗友善列車，於13時左右，分別於淡水信義線象山站、淡水站發車，來回行駛16個班次。上車後，狗狗全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。

台北市長蔣萬安下午與惠光導盲犬學校 2 隻導盲犬 Thor 及Quill，從捷運中山站搭乘至台北101站，體驗便利與舒適。蔣萬安表示，台北市政府近年來響應國際寵物日舉辦狗狗春遊趣活動，今年已邁入第4年，歡迎毛孩家庭前來體驗「Bus、Metro、Walk」的B、M、W出遊行程，讓台北市成為更加友善的動物之都。

今年是台北捷運第4年舉辦活動，「狗狗友善列車」車門貼有彩繪標示，車側及車頭顯示器加註「狗狗列車」字樣，不須事先報名即可搭乘，沿途正常停靠各站。車廂內使用雙層空調濾網，活動結束後，送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

為響應2026國際寵物日，台北捷運「狗狗友善列車」下午出發，台北市長蔣萬安與惠光導盲犬學校 導盲犬 Thor 及Quill，體驗從捷運中山站搭乘至台北101/世貿站。記者曾吉松／攝影
為響應2026國際寵物日，台北捷運「狗狗友善列車」下午出發，台北市長蔣萬安與惠光導盲犬學校 導盲犬 Thor 及Quill，體驗從捷運中山站搭乘至台北101/世貿站。記者曾吉松／攝影

為響應2026國際寵物日，北捷「狗狗友善列車」下午出發，台北市長蔣萬安（中）與惠光導盲犬學校 2 隻導盲犬 Thor 及Quill，搭乘捷運體驗便利與舒適。記者曾吉松／攝影
為響應2026國際寵物日，北捷「狗狗友善列車」下午出發，台北市長蔣萬安（中）與惠光導盲犬學校 2 隻導盲犬 Thor 及Quill，搭乘捷運體驗便利與舒適。記者曾吉松／攝影

台北捷運 蔣萬安

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