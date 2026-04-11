推無菸城市 蔣萬安：4月底建置19處戶外吸菸處所

台北市長蔣萬安今天說，持續推動無菸城市，包含中山站周邊在內，預計4月底前建置完成19處戶外吸菸室及吸菸區，並規劃在12行政區各擇一里作為示範里，將吸菸與不吸菸者分流。

蔣萬安日前宣布推動台北市為無菸城市，先選定人潮眾多的中山及西門商圈設置戶外負壓式吸菸室，並在信義路及敦化南路設置戶外吸菸區，確保吸菸者權利的同時，也能確保所有非吸菸者免受二手菸、三手菸之苦。

對於吸菸室設置地點及期程，蔣萬安今天出席2026國際寵物日「狗狗春遊趣」活動前被媒體堵訪表示，目前規劃在中山站周邊設置2處戶外負壓吸菸室，包含其餘地點在內，預計4月底前會有19處戶外吸菸室及吸菸區建置完成。

蔣萬安說，市府另正盤點路外停車場合適地點設置戶外吸菸室及吸菸區，並規劃在12行政區各擇一個里作為示範里，希望將吸菸與不吸菸者分流，持續推進無菸城市及相關硬體布建。

此外，新北市政府將在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，讓民眾夏日過馬路等紅燈能有更舒適的等候空間。

蔣萬安今天表示，市府在2024年到韓國首爾參訪發現此裝置後，就積極討論、研議在台北市落地的可能性，很高興現在邁入新階段，已經選定台北市政府周邊5個示範點建置遮蔭設施，確保在越來越熱的夏天，市民停等紅綠燈時能有地方遮陽、避免曝曬。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康