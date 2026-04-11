2026新北黑白切大賽冠軍揭曉 侯友宜：推廣國產豬的美味

新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。

市場處表示，「經典傳統組」由「古早切仔麵」獲得冠軍，「古早味小吃店」與「鑫鮮魚湯」分別奪得亞軍與季軍；「職人創新組」則由「隱居居酒屋」獲得冠軍，「白金花園酒店」與「福泰大飯店-福滿樓」為亞軍與季軍。

市長侯友宜表示，他是在市場長大的孩子，最愛的就是一盤黑白切配上一碗熱湯，無論是豬頭皮、嘴邊肉、粉肝，還是必備的薑絲與特調沾醬，每一口都是庶民美食的精髓，以及顧客對老闆的信任，還有台灣豬農的辛苦付出。

作為台灣豬肉重要供給地，雲林縣、彰化縣及屏東縣亦受邀推薦優質攤商共襄盛舉，包含2022年雲林縣滷肉飯節「神級滷肉飯爭霸戰」冠軍「李排骨酥餐館」，帶來熱銷的「滷獲你心」冠軍肉燥包與排骨酥湯調理包；彰化縣肉品市場股份有限公司則推出特級豬肉鬆及藥膳軟豚排；屏東縣西市場的「豬豬呷 Didijah -屏東豬雜專賣店」，主打肉燥飯、大骨湯與黑白切，一同要為民眾帶來最道地的美味體驗。

市場處補充，「全豬宴市集」將持續至12日下午6時，共有35家特色攤位，無論是獲獎的10間店家、新北各地的黑白切名店，還是市場經典美食、特色飲品或人氣伴手禮，都可以在這裡一次滿足。

新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。記者江婉儀／攝影