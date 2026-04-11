快訊

獨／昔2次直升機執勤失事大難不死 高雄2線3星警官意外猝死家中

改裝BMW撞翻廂型車！兩寶爸遭拋飛車外亡 肇事者逃逸今送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

2026新北黑白切大賽冠軍揭曉 侯友宜：推廣國產豬的美味

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。記者江婉儀／攝影
新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。記者江婉儀／攝影

新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。

市場處表示，「經典傳統組」由「古早切仔麵」獲得冠軍，「古早味小吃店」與「鑫鮮魚湯」分別奪得亞軍與季軍；「職人創新組」則由「隱居居酒屋」獲得冠軍，「白金花園酒店」與「福泰大飯店-福滿樓」為亞軍與季軍。

市長侯友宜表示，他是在市場長大的孩子，最愛的就是一盤黑白切配上一碗熱湯，無論是豬頭皮、嘴邊肉、粉肝，還是必備的薑絲與特調沾醬，每一口都是庶民美食的精髓，以及顧客對老闆的信任，還有台灣豬農的辛苦付出。

作為台灣豬肉重要供給地，雲林縣、彰化縣及屏東縣亦受邀推薦優質攤商共襄盛舉，包含2022年雲林縣滷肉飯節「神級滷肉飯爭霸戰」冠軍「李排骨酥餐館」，帶來熱銷的「滷獲你心」冠軍肉燥包與排骨酥湯調理包；彰化縣肉品市場股份有限公司則推出特級豬肉鬆及藥膳軟豚排；屏東縣西市場的「豬豬呷 Didijah -屏東豬雜專賣店」，主打肉燥飯、大骨湯與黑白切，一同要為民眾帶來最道地的美味體驗。

市場處補充，「全豬宴市集」將持續至12日下午6時，共有35家特色攤位，無論是獲獎的10間店家、新北各地的黑白切名店，還是市場經典美食、特色飲品或人氣伴手禮，都可以在這裡一次滿足。

新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。記者江婉儀／攝影
新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。記者江婉儀／攝影

新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。記者江婉儀／攝影
新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。記者江婉儀／攝影

侯友宜 彰化縣

延伸閱讀

新北黑白切大賽 傳統組老店連霸與職人組各擅勝場

島語、LOPIA進駐！漢神洲際購物廣場十大人氣品牌揭曉 必逛、必吃清單一次看

台灣重返非洲豬瘟非疫區 豬農樂：盡快外銷

各地推「食安險」 小吃業：連吃數攤怎分辨？

相關新聞

北捷狗狗友善列車可免關籠 蔣萬安邀市民帶毛孩來體驗

為響應2026國際寵物日，台北捷運推出狗狗友善列車，讓毛孩上車可免關籠。此次北捷規劃4部狗狗友善列車，於13時左右，分別於淡水信義線象山站、淡水站發車，來回行駛16個班次。上車後，狗狗全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。

推無菸城市 蔣萬安：4月底建置19處戶外吸菸處所

台北市長蔣萬安今天說，持續推動無菸城市，包含中山站周邊在內，預計4月底前建置完成19處戶外吸菸室及吸菸區，並規劃在12行...

2026新北黑白切大賽冠軍揭曉 侯友宜：推廣國產豬的美味

新北市市場處今日於國立空中大學舉辦頒獎典禮。歷時近三個月的賽事，吸引112家來自市場攤商及餐廳、飯店報名參與，經過專業評選與嚴謹的「盲吃評比」，「新北黑白切大賽」冠軍正式誕生。

「狗狗春遊趣」搭北捷 蔣萬安自曝是「狗派」養過3種狗

台北市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」搭北捷狗狗友善列車，蔣萬安說，小時候就有養寵物，「我是狗派」所以養過幾次狗，包括柴犬，也養過喜樂蒂、哈士奇。

除了天燈還有啥？他導覽平溪暴紅 「曾1個月要講80場」

新北市平溪被稱為最老鄉鎮，超過65歲長者高達三成六，在地長者直言，除天燈產業幾乎無就業機會，年輕人口外移嚴重。但近幾年來，平溪的十分老街出現許多笑臉迎人的年輕臉孔，整個街景氣氛悄悄轉化。

新北幼兒園爆不當管教 幼童潑水遭園長脫衣褲羞辱

新北板橋私立欣勵德幼兒園爆發不當管教事件，一名大班女童遭陳姓女園長在全班同學面前強行脫掉衣褲，粗暴把衣服拉至頭部扭轉，導致女童身上多處挫傷。家長已提告，園長涉傷害及違反兒少法遭法辦。園方不回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。