新北淡水坪頂森林小學迎百歲 侯友宜與師生封存時光寶盒寫下祝福

新北市淡水區坪頂國小今日舉辦100週年校慶暨社區聯合運動會，以「坪頂風華、百年禮讚」為主題，廣邀歷屆校友與社區民眾齊聚，共同見證學校邁向百年的重要里程碑。市長侯友宜到場祝賀，與師生、家長一同參與「百年時光寶盒」儀式，為學校寫下跨世代的祝福與期待。

侯友宜表示，位在「淡水後花園」的坪頂國小擁有優質的自然環境，是深具特色的森林小學。學校長年推動精緻小班教學，並把自然資源融入課程設計，透過香草課程引導孩子親近生態、認識永續，結合陶藝課程培養美感素養與創作能力。

同時，推動雙語教育，引進優質外師資源，讓孩子在山林環抱中拓展國際視野，展現小校深耕、多元發展的教育能量。侯友宜強調，市府將持續挹注資源、優化學習環境，支持學校發展特色教育，讓每個孩子都能在適合的環境中成長。

百年校慶活動充滿亮點，其中最具意義的「百年時光寶盒」儀式，象徵將百年辦學精神與孩子的未來夢想一同珍藏；「三代同堂」表揚活動，呈現家族與學校跨世代相伴的情感連結。同步啟用的「坪頂風華・百年禮讚」校史室，完整記錄學校百年來的辦學軌跡與珍貴記憶，不少校友駐足於老照片前，重溫童年時光，也看見母校一路走來的光榮與傳承。

坪頂國小校長蔡明雄表示，學校能走過百年，仰賴無數師長、家長、校友與社區的共同守護與陪伴。無論是活動辦理、交通配合或校園建設期間的體諒與協助，都是學校穩健前行的重要力量。坪頂國小不僅是孩子學習與成長的地方，更是社區共同守護的生活記憶，「學校社區一家親」正是坪頂最動人的風景。

教育局表示，坪頂國小百年發展見證地方教育的累積與轉型，也展現新北在特色小校、生態教育與雙語學習上的深耕成果。未來將持續結合學校特色與在地資源，陪伴孩子培養品格力、學習力與行動力，穩健面對未來挑戰。