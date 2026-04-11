快訊

藍白合進度？黃國昌：跟川伯君子之爭「四月底前應有答案」

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

新北黑白切大賽 傳統組老店連霸與職人組各擅勝場

中央社／ 新北11日電

2026新北黑白切大賽今天頒獎，經3個月評選與盲吃評比，三重區「古早切仔麵」蟬聯「經典傳統組」冠軍；「職人創新組」則由板橋區「隱居居酒屋」奪冠，展現台灣豬料理多元風貌。

新北市政府經濟發展局長盛筱蓉表示，賽事分為經典傳統組與職人創新組，共吸引112家市場攤商、餐廳及飯店參賽，經預賽與決賽評比，評審在不知店家身分情況下進行盲吃，依味覺與嗅覺評分，回歸料理本質。

市場處指出，經典傳統組由三重區「古早切仔麵」蟬聯奪冠，「古早味小吃店」及「鑫鮮魚湯」分列亞軍、季軍；職人創新組由板橋區「隱居居酒屋」奪冠，「白金花園酒店」與「福泰大飯店－福滿樓」分居第二、第三名。

評審吳秉承表示，評比重點在於豬肉各部位品質、口感與鮮度。今年參賽店家在醬料運用上較往年進步，呈現辣味、川味及異國料理等多元風味，也反映新北多元族群飲食特色。

他指出，傳統組冠軍主打古早味鹹粥，店家提供多種醬汁，能因應不同評審與消費者口味，獲得高分。創新組方面，店家多嘗試結合不同料理手法，如日式、西式及港式風格，其中「隱居居酒屋」以味噌醬結合朴葉燒手法，在不掩蓋豬肉甜味下提升精緻度。

評審總結指出，黑白切料理逐漸從傳統路邊攤走向精緻化，透過競賽提升整體水準，成為具代表性的在地美食。

市長侯友宜致詞表示，黑白切是庶民飲食文化縮影，透過比賽發掘在地好味道，讓職人有舞台，也展現台灣小吃魅力。

新北 小吃

延伸閱讀

初魚母公司首跨和牛零售 台中漢神洲際一口氣開4品牌

挑戰一級賽事！嘉南藥大師生「越南烹飪挑戰賽」獲佳績

相關新聞

「狗狗春遊趣」搭北捷 蔣萬安自曝是「狗派」養過3種狗

台北市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」搭北捷狗狗友善列車，蔣萬安說，小時候就有養寵物，「我是狗派」所以養過幾次狗，包括柴犬，也養過喜樂蒂、哈士奇。

除了天燈還有啥？他導覽平溪暴紅 「曾1個月要講80場」

新北市平溪被稱為最老鄉鎮，超過65歲長者高達三成六，在地長者直言，除天燈產業幾乎無就業機會，年輕人口外移嚴重。但近幾年來，平溪的十分老街出現許多笑臉迎人的年輕臉孔，整個街景氣氛悄悄轉化。

新北幼兒園爆不當管教 幼童潑水遭園長脫衣褲羞辱

新北板橋私立欣勵德幼兒園爆發不當管教事件，一名大班女童遭陳姓女園長在全班同學面前強行脫掉衣褲，粗暴把衣服拉至頭部扭轉，導致女童身上多處挫傷。家長已提告，園長涉傷害及違反兒少法遭法辦。園方不回應。

北市賣聯開宅 挨批政策矛盾 市府買回部分當社宅

北市府出售捷運聯開宅在即，首批中和高中站十五戶聯開宅處分案送議會，民團與跨黨派議員昨齊力反對，痛批都發局蓋社宅、捷運局賣住宅，政策矛盾，罔顧雙北居住正義。捷運局說，已調整租售政策，部分位在北市三房以下的住宅，初估約一百多戶，由都發局以市價購回作為社宅。

新聞眼／雙北共創居住正義雙贏 別讓相對剝奪感發酵

在雙北精華地段幾近秒殺的租屋市場，看著政府賣掉捷運聯開宅，恐讓民眾相對剝奪感愈發強烈，居住正義是對下一代的重大投資，重要性應不亞於雙北推行的營養午餐免費新政，北市府既然跨出第一步，要買回部分聯開宅當社宅，下一步也該積極說服新北市府跟進，共創雙贏。

瑞芳區吉慶里銀髮共餐溫馨持續 凝聚社區情感

新北市瑞芳區吉慶里推動銀髮共餐活動已行之有年，在里長簡慧麗的用心規劃與帶領下，結合一群熱心志工長期投入，讓共餐據點運作得有聲有色。每逢共餐時刻，長者齊聚一堂，不僅享用豐盛餐點，也透過互動交流增進情感，讓社區洋溢著溫馨與活力，成為在地長者重要的生活支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。