新北黑白切大賽 傳統組老店連霸與職人組各擅勝場

2026新北黑白切大賽今天頒獎，經3個月評選與盲吃評比，三重區「古早切仔麵」蟬聯「經典傳統組」冠軍；「職人創新組」則由板橋區「隱居居酒屋」奪冠，展現台灣豬料理多元風貌。

新北市政府經濟發展局長盛筱蓉表示，賽事分為經典傳統組與職人創新組，共吸引112家市場攤商、餐廳及飯店參賽，經預賽與決賽評比，評審在不知店家身分情況下進行盲吃，依味覺與嗅覺評分，回歸料理本質。

市場處指出，經典傳統組由三重區「古早切仔麵」蟬聯奪冠，「古早味小吃店」及「鑫鮮魚湯」分列亞軍、季軍；職人創新組由板橋區「隱居居酒屋」奪冠，「白金花園酒店」與「福泰大飯店－福滿樓」分居第二、第三名。

評審吳秉承表示，評比重點在於豬肉各部位品質、口感與鮮度。今年參賽店家在醬料運用上較往年進步，呈現辣味、川味及異國料理等多元風味，也反映新北多元族群飲食特色。

他指出，傳統組冠軍主打古早味鹹粥，店家提供多種醬汁，能因應不同評審與消費者口味，獲得高分。創新組方面，店家多嘗試結合不同料理手法，如日式、西式及港式風格，其中「隱居居酒屋」以味噌醬結合朴葉燒手法，在不掩蓋豬肉甜味下提升精緻度。

評審總結指出，黑白切料理逐漸從傳統路邊攤走向精緻化，透過競賽提升整體水準，成為具代表性的在地美食。

市長侯友宜致詞表示，黑白切是庶民飲食文化縮影，透過比賽發掘在地好味道，讓職人有舞台，也展現台灣小吃魅力。