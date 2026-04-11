聽新聞
0:00 / 0:00
「狗狗春遊趣」搭北捷 蔣萬安自曝是「狗派」養過3種狗
台北市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」搭北捷狗狗友善列車，蔣萬安說，小時候就有養寵物，「我是狗派」所以養過幾次狗，包括柴犬，也養過喜樂蒂、哈士奇。
響應2026國際寵物日，台北捷運「狗狗友善列車」今天下午出發，邀請毛孩家庭前來體驗「Bus、Metro、Walk」的B、M、W出遊行程，串聯「B-友善狗狗公車」「M-狗狗友善列車」、及「W-景勤狗活動區」，體驗便利舒適。
蔣萬安與惠光導盲犬學校2隻導盲犬「索爾」Thor及「星爵」Quill，將一路從捷運中山站搭乘「狗狗友善列車」至台北101世貿站。
蔣萬安受訪時，針對有貓咪和特寵的飼主想要響應，但認為不夠友善，然後進出閘門也都要裝籠，蔣萬安說，貓咪的部分，因為不同的動物有不同的特性，其實市府有徵詢過專家學者，一開始初步考量，因為貓咪比較怕生，但沒有關係，會請捷運公司再持續地深入來評估。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。