「狗狗春遊趣」搭北捷 蔣萬安自曝是「狗派」養過3種狗

在雙北精華地段幾近秒殺的租屋市場，看著政府賣掉捷運聯開宅，恐讓民眾相對剝奪感愈發強烈，居住正義是對下一代的重大投資，重要性應不亞於雙北推行的營養午餐免費新政，北市府既然跨出第一步，要買回部分聯開宅當社宅，下一步也該積極說服新北市府跟進，共創雙贏。

2026-04-11 00:23