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「狗狗春遊趣」搭北捷 蔣萬安自曝是「狗派」養過3種狗

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」搭北捷狗狗友善列車。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」搭北捷狗狗友善列車。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」搭北捷狗狗友善列車，蔣萬安說，小時候就有養寵物，「我是狗派」所以養過幾次狗，包括柴犬，也養過喜樂蒂、哈士奇。

響應2026國際寵物日，台北捷運「狗狗友善列車」今天下午出發，邀請毛孩家庭前來體驗「Bus、Metro、Walk」的B、M、W出遊行程，串聯「B-友善狗狗公車」「M-狗狗友善列車」、及「W-景勤狗活動區」，體驗便利舒適。

蔣萬安與惠光導盲犬學校2隻導盲犬「索爾」Thor及「星爵」Quill，將一路從捷運中山站搭乘「狗狗友善列車」至台北101世貿站。

蔣萬安受訪時，針對有貓咪和特寵的飼主想要響應，但認為不夠友善，然後進出閘門也都要裝籠，蔣萬安說，貓咪的部分，因為不同的動物有不同的特性，其實市府有徵詢過專家學者，一開始初步考量，因為貓咪比較怕生，但沒有關係，會請捷運公司再持續地深入來評估。

捷運公司 台北 狗狗 蔣萬安

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