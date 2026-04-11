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北市推艋舺公園周邊店家改造 中選者可各獲30萬元

中央社／ 台北11日電

台北艋舺公園改建案估下半年完工。商業處今天表示，配合公園改建案，推出改造周邊店家「台北造起來」徵選活動，將選出5家店，每家可獲設計費30萬元，報名至13日止。

艋舺公園位於萬華區龍山寺正對面，台北市政府去年7月進行「艋舺公園景觀改善工程」，總預算為新台幣2億餘元，預估今年下半年完工開幕。

北市商業處為配合市府重大建設，把「台北造起來」活動配合艋舺公園改建工程，期盼公園完工啟動後，公園附近店家也順利改造完成，形塑更完善商圈景觀。

北市商業處長高振源今天以文字訊息回應，為讓北市店家轉型升級，持續透過「台北造起來」協助店面改造，幫助業者建立核心品牌，隨經營環境改變，輔導過程也導入數位工具與通路整合，協助店家拓展銷售管道。

他表示，今年「台北造起來」活動搭配艋舺公園改建，針對公園附近甄選具改造潛力的店家，5家可獲得輔導資格，徵選通過店家可獲設計費新台幣30萬元，店家須自提支應如硬體採購與裝潢工程費，共同進行改造。

他說，為配合艋舺公園改建，去年起與地方溝通可透過「台北造起來」活動申請店面改造，期盼透過專業輔導及挹注行銷資源，協助入選店家改造後呈現全新形象，並結合艋舺公園改建後場域新貌，展現店家改造成果，形塑具代表性街區新亮點。

商業處新聞資料提到，「台北造起來」從2015年至去年止，已成功輔導219家店家轉型升級，如去年輔導的迪化街三大魚丸老字號「食連動魚丸」（原「味香魚丸」）、萬華東三水街市場的老字號土雞庄「東牧天雞Dawn Chicken」（原「後山土雞莊」）。

今年徵選除特別針對艋舺公園改建案規劃活動，其它行政區店家徵選報名至5月27日止，此次餐飲美食、傳統產業店家將可參加，入選店家將獲得專業輔導團隊量身打造，從品牌定位、商業經營、設計包裝、空間形象到社群行銷，全面升級，並搭配整體行銷推廣資源。

艋舺 台北 北市

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