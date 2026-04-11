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台北市8樓以上建物逾3成 內政部推管理人員防災培訓

中央社／ 台北11日電

台北市8樓以上的住宅建物占全國31%，內政部今天在台北市舉行培訓課程，訓練公寓大廈管理人員具備基本防災與應變能力，以期在災害發生時，協助住戶引導避難等；內政部長劉世芳今天也赴高雄參與防災士培訓課程開訓，期許今年防災士培訓能達20萬人。

內政部全力投入防災相關培訓，內政部今天透過新聞稿指出，全國性宗教財團法人台灣創價學會基金會今年度預計辦理6場防災士培訓課程、培訓450名會員，劉世芳今天在創價學會創價美術館館長呂慧甄陪同下，出席第3場培訓課程開訓典禮。

劉世芳致詞時指出，為擴大防災量能，內政部近年持續推動防災士培訓，目前全國已有超過11萬人取得防災士資格，透過15小時的簡易訓練即可取得證書，在災害來臨時及時投入救援，成為政府與社區第一線的支援力量，像是近期發生在台鐵、高鐵上有人身體不適情況，如果此時車上有防災士協助急救，有望提高傷患存活率。

她也說，近年宗教團體、公益團體、NGO團體陸續參與防災士培訓，期盼防災士培訓人數今年能達到20萬人，未來學校、社區及各類社團如有意願辦理培訓，內政部也將提供必要協助。

內政部今天也在台北市大同靜思堂舉辦「115年度公寓大廈管理人員防災士培訓課程」，內政部政務次長董建宏指出，全台有4萬4324棟8樓以上住宅建物，台北市占1萬3697棟、比率高達31%，是全台高樓大廈最集中的地區，因此社區第一線應變力成為都市韌性的核心關鍵。

董建宏說，希望透過培訓，演練災害認識、急救措施（CPR與AED操作）、社區避難收容機制及居家防護等，透過情境演練強化學員在災害情境下的判斷與應變能力，協助公寓大廈管理人員具備基本防災與應變能力，在災害發生時即可協助住戶引導避難、掌握並通報災情。

台北 建物 劉世芳 內政部

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