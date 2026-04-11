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新北幼兒園爆不當管教 幼童潑水遭園長脫衣褲羞辱

聯合報／ 記者林媛玲王長鼎／新北報導
板橋區私立欣勵德幼兒園爆發不當管教案件，家長昨控訴園長強行對女兒當眾脫衣褲。記者林媛玲／攝影
板橋區私立欣勵德幼兒園爆發不當管教案件，家長昨控訴園長強行對女兒當眾脫衣褲。記者林媛玲／攝影

新北板橋私立欣勵德幼兒園爆發不當管教事件，一名大班女童遭陳姓女園長在全班同學面前強行脫掉衣褲，粗暴把衣服拉至頭部扭轉，導致女童身上多處挫傷。家長已提告，園長涉傷害及違反兒少法遭法辦。園方不回應。

新北檢方認定陳女涉犯兒少、傷害、強制、妨害幼童發育等罪嫌，惡行重大且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲押禁見；新北地院法官昨晚開羈押庭，裁定五萬元交保。

受害女童家長昨由市議員劉美芳陪同，控訴幼兒園施暴行徑，女童父表示，女兒只是不小心潑濕同學，就被園長公開脫掉衣褲，事件發生後才得知過去兒子就讀幼兒園時也被打，園長多次對孩童施暴太可惡。

女童母激動泣訴，女兒當眾被園長強行脫衣褲，其他幼兒就像在看動物一樣，恐不覺得這是錯誤的行為，究竟是甚麼環境與教育？未來如何能讓家長放心把孩子交給幼兒園？

另名家長也說，她與園長認識廿年，兒子讀幼兒園也被打，多次告誡都不聽，孫女讀幼兒園也遭語言霸凌，陳女每次打完小孩就買糖果及蘆薈膠塗抹，根本是慣犯。

劉美芳表示，孩子不該成為情緒發洩的對象，暴力虐待零容忍，要求教育局嚴懲。律師張宜斌將陪同家長對教保員及園所提刑事及民事告訴。

教育局說明，幼兒園二日中午疑不當對待幼生，經派員稽查調閱監視器，陳女確有拉幼生衣物及限制幼生頭部活動等不當對待，已停止職務避免雙方再接觸。

後續如查證屬實，最重可處六十萬元並終身不得任職，園所除罰鍰，最重可廢止設立許可。

幼兒園 新北 教育局

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