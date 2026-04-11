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新聞眼／雙北共創居住正義雙贏 別讓相對剝奪感發酵

聯合報／ 本報記者林佳彣

在雙北精華地段幾近秒殺的租屋市場，看著政府賣掉捷運聯開宅，恐讓民眾相對剝奪感愈發強烈，居住正義是對下一代的重大投資，重要性應不亞於雙北推行的營養午餐免費新政，北市府既然跨出第一步，要買回部分聯開宅當社宅，下一步也該積極說服新北市府跟進，共創雙贏。

北市府出售聯開宅確實有不得已的兩大苦衷，第一，目前北市處於捷運六線齊發二點○階段，南北環、東環等路網的自償性經費債務破千億元，單靠聯開宅租金收入也無法償還舉債的利息，蔣市府不得不處分部分聯開宅。

第二，回溯十年前，北市府確實曾經將聯開宅轉作「公共住宅」，但出租成效不佳，甚至空置多年，審計處要求檢討，捷運局改按「一般住宅」招租，才有效減少公有不動產閒置空間，增加基金營收。

不過雙北房價、物價居高不下，近年出現北漂青年回家鄉買房，土生土長的台北人成年後，卻只能租屋生活的怪象，跨出首都，新北板橋等精華行政區，也出現人口外移現象；雙北居大不易，「房子賣掉就沒了」才會成了跨黨派議員和民團的深切憂慮，蔣市府在「居住正義VS.捷運舉債」間自然有義務要取得平衡。

聯開宅珍貴之處在於地處交通便利、生活機能成熟的區位，還能作為青年、高齡者，甚至弱勢族群的重要出租住宅資源，填補租屋需求的缺口，如今還有挽回空間，雙北市府若都能買部分聯開宅當社宅，既能解捷運虧損，也象徵雙北落實居住正義的決心。

捷運 租屋 北市府

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