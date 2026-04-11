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北市賣聯開宅 挨批政策矛盾 市府買回部分當社宅

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱楊正海／台北報導
北市捷運局首批提送議會的處分案為中和高中站聯開宅。圖／台北市捷運局提供
北市捷運局首批提送議會的處分案為中和高中站聯開宅。圖／台北市捷運局提供

北市府出售捷運聯開宅在即，首批中和高中站十五戶聯開宅處分案送議會，民團與跨黨派議員昨齊力反對，痛批都發局蓋社宅、捷運局賣住宅，政策矛盾，罔顧雙北居住正義。捷運局說，已調整租售政策，部分位在北市三房以下的住宅，初估約一百多戶，由都發局以市價購回作為社宅。

跨黨派議員簡舒培、苗博雅、黃瀞瑩和陳宥丞等人昨與民團開記者會，認為中和高中站十五戶聯開宅處分案若通過，未來雙北所有分回聯開宅將比照辦理；黃瀞瑩盤點，捷運局今年要處分聯開宅及商辦共約二八五戶，總市價約一百五十億元，出售聯開宅恐會炒高房價。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信說，北市府各局處做各自的事，都發局蓋社宅、捷運局賣住宅；崔媽媽基金會執行長呂秉怡建議，若捷運局財務有缺口，都發局可編預算買下現成住宅。

「聯開宅有沒有可能變成社宅，都是在市長一念之間。」簡舒培昨質詢表示，蔣萬安過去選舉時主張建社宅，但找不到地興建，但卻將現有的房子賣掉，令人匪夷所思；現在前副市長李四川要選新北市長，是不是雙北一起解決住宅問題？建議市長以住宅基金買下聯開宅。

市長蔣萬安答詢表示，已經編列四十億元預算到住宅基金，也會在四縣市平台上討論此議題；捷運局多次和議會溝通，所謂聯開宅本質是「聯開」不是社宅，雖然市府過去確實有將聯開宅做為社宅，但是審計處也有糾正。

捷運局說，已通車、興建中及後續南北環、東環等路網的自償性經費債務已累積一千五百八十億元，但聯開宅租金收入不敷償還舉債的利息；面對龐大捷運建設自償性經費債務，避免債留子孫，出售部分聯開宅實有必要。

捷運局說，市府現階段僅出售去年以後新分回的聯開宅、部分商辦，出租中三房以上住宅則逐年待租期屆滿後處分，且仍維持約七成戶數出租。

目前出租中二房以下住宅暫保留出租，並由都發局依法配合編列預算，以市價購回位在北市部分三房以下的住宅作為社宅，兼顧租屋市場及社宅需求。

北市 陳宥丞 北市府

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