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札哈．哈蒂設計團隊登淡江大橋 盛讚還原度近百分百

中央社／ 台北10日電
淡江大橋5月將通車，札哈．哈蒂建築師事務所的淡江大橋項目總監黃劭暐（中）10日率現役團隊成員，以及前設計師薩法里安（Saman Saffarian）（左）、白千勺（右）一同登橋。圖／中央社
淡江大橋5月將通車，札哈．哈蒂建築師事務所的淡江大橋項目總監黃劭暐（中）10日率現役團隊成員，以及前設計師薩法里安（Saman Saffarian）（左）、白千勺（右）一同登橋。圖／中央社

淡江大橋5月將通車，札哈．哈蒂建築師事務所淡江大橋項目總監黃劭暐今天率團隊其他成員登橋，從橋塔、橋墩、扶手與護欄造型，他大讚還原度接近100%，直言無法在別處複製。

連接淡水與八里的淡江大橋跨越淡水河口，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，預計5月12日正式通車。

黃劭暐在接受媒體聯訪時表示，今天公司共有50多名成員一同走上淡江大橋，多數為首次來台，主要希望藉由讓成員親自走訪專案現場進行學習，他形容這是一趟重要學習之旅，因適逢公司於鄰近地區部分專案舉行開幕活動，加上淡江大橋即將通車，因此一併納入行程規劃。

淡江大橋位於淡水河出海口，受到東北季風、潮汐影響，結構特殊且施工難度極高，過去曾有人建議將採複雜3D曲面設計主橋塔改為平面，以降低施工難度與成本。

黃劭暐對此表示，感謝交通部公路局堅持維持原設計方案，「這個堅持是不容易的，因為放在很多全世界其他地方，可能設計早就已經改掉了」，他認為，公路局能堅持要保留原設計，相當難能可貴、堪稱是個奇蹟。

黃劭暐認為，除了一些小細節外，其他像是橋塔、橋墩、扶手、護欄造型，還原度已經幾乎是接近100%，「我們都覺得這要在別的地方複製，基本上是不可能的。」

淡江大橋過去在歷經7次流標後，在2018年決標，由工信工程承攬，2019年2月開工，回憶起設計過程，黃劭暐也坦言，沒有碰到太大困難，反而是在工程流標7次時，有一點點擔心。

除了現役團隊成員外，前設計師包括薩法里安（Saman Saffarian）及白千勺，今天也走上這座曾參與設計的淡江大橋。

薩法里安形容當下感覺，「雖然是第一次看見它，但其實已經熟知它的每一個細節，這種感受非常強烈」，他提到，在設計的那段日子裡，同時參與許多競圖，「你永遠不會知道在那些挑燈夜戰的夜晚所畫出的草圖，哪一個最後會成真，因為我們做的許多設計，要麼沒能得標，要麼最終沒有被建造出來，正因如此，這座橋的落成，顯得格外特別。」

首次登上淡江大橋的白千勺，也向媒體分享心情，「有一種很奇妙的感覺」，她說，在電腦裡面看到的模型，感受不到材料的實際重量與質感，而今天實際看到澆築完成的混凝土表面，以及貼近當初構想、可供行人自然倚靠並舒適觀景的扶手設計，讓她相當感動。

白千勺表示，很幸運過去那段時間有機會能在札哈．哈蒂建築師事務所服務，進而見識到不少先進技術，並在10年後見證淡江大橋建造完成；她說，未來帶著孩子來看這座橋時，將能自豪地說曾參與過其設計。

淡江大橋

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