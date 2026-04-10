守護15條登山步道 汐止區公所有巡山員巡守維護

汐止區四面環山，有很好的休閒環境，其中又有15條山林步道，蘊藏著豐富的大自然多元生態，而為了維護好的登山環境，除了有山友的協助，汐止區公所也有巡山員，針對步道進行巡守，如果發現損壞或是擋到通行路線的樹枝都會即時排除。

沿著步道一路往上爬，遇到木頭步道上有大根的鐵釘凸起，擔心登山民眾不小心踩到受傷，巡山員立即從背包拿出工具，將釘子敲平，汐止區四面環山，也有美麗湖泊，其中又有15條的山林步道，有夢湖、大尖山、翠湖、老鷹尖都是登山健行的好去處，有著豐富的生態環境，不過步道維護卻是一項大工程，這時除了有愛心的山友，公部門也有巡山員，不定期都會上山做巡視，隨手將可以處理的進行維護，至於大型破損的，則是可以回報修繕，像是沿途看到的釘子凸出，或是走一走有樹枝傾倒，擋住登山路線，都會隨手即刻處理。

汐止區長林慶豐表示，整個汐止地區，大概有15條的登山步道，很感謝能跟相關的協會合作，藉由公所來建立一個平台，期盼藉由這些關心我們山林步道的好朋友們，大家一起來做一個巡守，如果說有發現一些有破壞的部分，還可以即刻通報給公所，公部們這邊就能夠即刻來進行修繕。那如果說，可以隨手手作，幫我們做復原的，也希望這時候山友能夠一起來維護美麗的山景。