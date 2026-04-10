瑞芳區吉慶里銀髮共餐溫馨持續 凝聚社區情感

新北市瑞芳區吉慶里推動銀髮共餐活動已行之有年，在里長簡慧麗的用心規劃與帶領下，結合一群熱心志工長期投入，讓共餐據點運作得有聲有色。每逢共餐時刻，長者齊聚一堂，不僅享用豐盛餐點，也透過互動交流增進情感，讓社區洋溢著溫馨與活力，成為在地長者重要的生活支持。

為支持里內長者照顧服務，瑞芳區長楊勝閔特地到場關心，並帶來共餐所需的民生物資，包括食用油、鹽與白米等，實際行動表達對銀髮共餐的肯定與支持。

瑞芳區長楊勝閔表示，銀髮共餐不僅照顧長者飲食需求，更是促進健康與社會參與的重要平台，未來區公所也會持續與里辦公處合作，讓服務更加完善。

吉慶里長簡慧麗表示，銀髮共餐能夠順利推動，最重要的是志工團隊的無私付出與里民的熱情參與，看見長者們在共餐中展現笑容與活力，是持續努力的最大動力。未來也將持續精進服務內容，讓長者在熟悉的社區中安心生活，打造更友善、溫暖的高齡照顧環境。