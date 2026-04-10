北市聯開宅該賣還是當社宅？蔣萬安：審計處曾糾正

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，民進黨北市議員簡舒培質詢聯開宅案，要求以社宅基金購置聯開宅。蔣萬安表示，已編列40億元預算到住宅基金，是依照去年送到市議會備查的原則來處分。

簡舒培表示，蔣萬安過去選舉時主張興建社宅，讓更多年輕人住宅環境，而聯開宅就是社宅來源，「聯開宅有沒有可能變成社宅，都是在市長一念之間。」

她說，聯開宅賣掉後能夠挹注捷運興建，但是站在社宅概念，市長希望台北市住宅愈來愈多，市府也編列相關社宅預算，但找不到地興建，但卻將現有的房子賣掉，令人匪夷所思，有沒有可能將社宅基金編列預算，將聯開宅買下？

簡舒培盤點目前北市聯開宅，朝向北市意外地都要賣掉、三房以上都出售，共有679戶要賣掉，現在前副市長李四川在新北市要準備選舉，是不是兩城市一起解決年輕住宅問題？「北市以外都出售，但很多都是住在新北、工作在台北；而且三房以上需求都是像你三寶爸的家庭。」

她說，建議市長以住宅基金買下聯開宅，去和新北市談挹注相關基金買下來成為社會住宅，下次北北基桃跨縣市平台上會議好好討論。

蔣萬安說，捷運局多次和議會溝通，所謂聯開宅本質是「聯開」不是社宅，雖然市府過去確實有將聯開宅做為社宅，但是審計處也有糾正，所以和議員多次溝通達成共識。

針對社宅基金挹注購買聯開宅。蔣萬安說，我們已經編列40億元預算到住宅基金，這也是依照去年送到市議會備查的原則來處分。同時，也都會在四縣市平台上針對此議題討論。