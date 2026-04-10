影／蔣萬安接受市政質詢 議員要求摸彩給市民驚喜施政

民進黨台北市議員陳賢蔚今天在議會質詢台北市長蔣萬安時，拿出市政摸彩箱要求蔣市長現場摸獎，為一些市政建設給市民驚喜，蔣萬安應允當場摸彩，強調會納入市政政策研議，但不代表市政政策承諾。

陳賢蔚拿著摸彩箱給蔣萬安市長摸獎，裡面有五顆市政驚喜球，市長摸出第一顆驚喜球是增加敬老卡，每個月1688元，蔣市長允諾會帶回去研議後盤點相關經費，緊接著陳議員要求蔣市長在摸彩一次，蔣市長勉強答應最後一次，結果現場摸出彩球，要求保證入住的社會住宅，且驚訝說「租金2折！」，陳議員隨時說韓國仁川的租金只有一千多元台幣，而且要選舉了可以考慮，蔣萬安回應，台北市政府已經先推出幸福住宅了，會讓承租的市民有感。