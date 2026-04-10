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汐止區農會休閒中心化身食農基地 帶親子體驗傳統插秧趣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
汐止區農會帶領大小朋友下田農作，讓年輕一代有機會了解水稻生長過程。圖／新北市農業局提供
汐止區農會帶領大小朋友下田農作，讓年輕一代有機會了解水稻生長過程。圖／新北市農業局提供

汐止區農會休閒中心園區是新北市第一座，結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育的複合式療癒活動場域，除了定期舉辦水稻田插秧體驗，也有小農鮮舖提供民眾選購各項農產品，強化農會在農業推廣與社會責任的多元機能。

汐止區農會於1996年將原有舊糧倉改造成休閒中心，2020年開始以打造全齡式的友善環境為出發點，辦理各項食農教育與青銀共學等活動，不僅提供長者手作DIY、卡拉OK、太極拳等豐富的休閒活動，也規劃親子食農教育場域，成功復耕300多坪的水稻田。

今年「永續食農插秧體驗」共有80位學童及家長一同參與，由汐止區農會優良農事小組長王新傳帶領大小朋友下田農作，復刻古早時的農村時光，傳承農村社會精神並感受每一粒米得來不易。還有彩繪陀螺爭霸戰遊戲活動，讓親子體驗彩繪木製陀螺，並進行遊戲，回味早年農村時期的古早童玩。

汐止區農會理事長曾忠信表示，隨著新北市的產業發展及轉型，汐止區本已沒有種植水稻，為了讓年輕一代有機會了解水稻生長過程，體驗插秧樂趣，每年農會都會辦理食農教育插秧體驗活動，不僅傳承傳統人工插秧的辛勞與智慧，也喚起大眾尊重與珍惜每粒稻米都是農民辛苦耕作成果，讓食農教育的理念傳遞給更多的民眾。

新北市農業局長諶錫輝表示，市府與各地區農會共同打拼，不只為市民提供最優質的農特產品，也替農友開拓銷售通路，同時推廣食農教育與綠色照顧，為當地農友、民眾及高齡長者提供貼心照護服務，將農業永續發展帶入社會責任理念，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

汐止區農會帶領大小朋友下田農作，讓年輕一代有機會了解水稻生長過程。圖／新北市農業局提供
汐止區農會帶領大小朋友下田農作，讓年輕一代有機會了解水稻生長過程。圖／新北市農業局提供

汐止區農會帶領大小朋友下田農作，讓年輕一代有機會了解水稻生長過程。圖／新北市農業局提供
汐止區農會帶領大小朋友下田農作，讓年輕一代有機會了解水稻生長過程。圖／新北市農業局提供

食農教育 親子 農會

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