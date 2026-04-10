新北春日限定木棉花海綻放 三峽深坑中和等地盛開

春暖花開，新北市木棉花進入盛開期，橘紅花朵高掛枝頭形成壯觀景致。市府指出，三峽、中和及深坑等地花況達8至9成，吸引民眾前往賞花，也提醒注意過敏、交通安全及環境維護。

新北市政府景觀處今天表示，隨氣溫回升，河濱公園、校園及道路旁木棉花陸續綻放，橘紅色花朵在藍天映襯下格外醒目；由於木棉開花時尚未長葉，木棉樹幹直立、通直，主幹有瘤刺，枝幹上滿是橘紅或橙黃花朵，遠看如火焰般壯麗，成為春季特色景觀。

熱門賞花地點包括中和錦和高中人行步道、深坑區竹芳橋周邊木棉道，及深坑文山路二段與三芝北18線橫山路段；景觀處指出，木棉花期約每年2至4月，最佳觀賞期為3月下旬至4月上旬。

中央社記者觀察，國道3號三峽交流道周邊每逢此時形成花海，吸引駕駛目光，板橋區介壽公園也有零星花況；民眾透過社群平台如臉書（Facebook）與Instagram分享花況，帶動賞花人潮。

景觀處提醒，木棉果實成熟後釋放棉絮，可能引發過敏或眼睛不適，建議過敏體質者佩戴口罩；花朵掉落受壓後易產生黏液，造成地面濕滑，行人與駕駛應減速通行。

市府表示，未來將持續盤點適合栽植開花喬木地點，營造四季花景，並呼籲民眾賞花時注意交通安全與環境維護，勿攀折花木或踐踏草地，出發前可參考「賞花快報」臉書（Facebook）掌握最新資訊。